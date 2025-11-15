Iyana Martín: "Nos llevamos de positivo que no nos hemos desenganchado del partido"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista española Iyana Martín ha destacado como "positivo" que ni ella ni sus compañeras en la selección nacional se hayan "desenganchado del partido" ante Italia en el comienzo del Torneo Internacional de La Línea de la Concepción (Cádiz), saldado pese a todo con derrota por 61-77.

"Cada una viene ahora mismo de sus clubes, de sus formas de juego y tenemos que venir aquí y dar un pasito hacia adelante en la forma de jugar, en entendernos a todas. Nos llevamos de positivo que no nos hemos desenganchado del partido, hemos seguido remando, hemos seguido juntas y también nuestra compañera Alicia Flórez, que ha debutado hoy, así que estamos muy contentas y orgullosas de ella", declaró Martín este viernes a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Sabíamos que Italia no era un rival fácil, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Hemos venido de pocos días de preparación, pero a la hora de defender esta camiseta tenemos que dar el máximo. Creo que hemos ido de menos a más y que la segunda parte ha sido mucho mejor que la primera, así que tenemos que seguir trabajando", advirtió.

"Para mí estar aquí siempre es un placer. La verdad que es un sitio en el que me siento muy cómoda, confianza con mis compañeras y con el 'staff', donde disfrutamos mucho del básquet. Pero no todo es eso, también queremos ganar. Seguir trabajando, seguir currando y pasitos hacia adelante porque nos espera dentro de poquito un Premundial al que vamos con muchas ganas y a plantarle cara a todos los equipos", zanjó.