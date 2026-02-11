Iyana Martín: "Seamos jóvenes o no, vamos a dar el cien por cien para clasificarnos al Mundial"

Archivo - La jugadora de baloncesto Iyana Martín, en una imagen de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de baloncesto Iyana Martín, del Perfumerías Avenida, admitió este miércols que la selección española de baloncesto tiene "muy claro el objetivo" de clasificarse al Mundial que se celebrará en Alemania este verano, por lo que darán "el cien por cien" en el torneo de clasificación que se disputa del 11 al 17 de marzo en Puerto Rico.

"Nosotras lo tenemos muy claro, que si se cuenta con nosotras, seamos jóvenes o no, vamos a darle el cien por cien. Tenemos muy claro el objetivo, que es clasificarnos para el Mundial y tenemos muchas ganas de ir a Puerto Rico y demostrar que nos merecemos estar ahí", manifestó la ovetense tras recibir el Premio Princesa Leonor 2023 en el Palacio Real de El Pardo.

La joven base, actual jugadora del club Perfumerías Avenida, recibió este galardón como reconocimiento tras lograr en 2023 la plata en el Mundial sub-19 de Hungría --en el que también fue elegida MVP--, y conseguir el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía. "Nunca te esperas un premio así. Estoy súper agradecida y muy contenta de poder estar aquí. Al final es un acto increíble que cualquier deportista soñaría tener", afirmó.

"Nunca había coincidido la verdad, y he tenido oportunidad de hablar con ellos y son personas humanas muy cercanas y que hacen todo bastante más fácil", señaló sobre su encuentro con los Reyes, que presidían el acto.

En lo deportivo, Iyana Martín confesó que su objetivo es lograr algún título con su club. "Estamos luchando. Mañana tenemos los cuartos de final de EuroCup (ante el Athinaikos griego). Así que empezando por ahí y mirando un poco más al futuro. Me gustaría conseguir alguna medalla más con la selección y poder ir a unos Juegos Olímpicos", concluyó.