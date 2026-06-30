Iyana Martín: "Vamos a ir al Mundial a competir desde el primer día hasta el último"

Archivo - Iyana Martin attends a interview during the official presentation of the Spanish Women's Basketball National Team for Eurobasket at “All in One” Center on May 19, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista española Iyana Martín ha augurado este martes que ella y sus compañeras de la selección nacional van "a ir al Mundial a competir desde el primer día hasta el último", en referencia a un torneo que se disputará en Alemania del 4 al 13 de septiembre.

No en vano, ella misma llegará a sea cita tras haber sido nombrada como Mejor Jugadora Nacional durante la VII Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario 'Marca'. "Ahora cada una intentando hacer y trabajar lo máximo posible para llegar en las mejores condiciones a la preparación", comentó.

"La verdad que estoy superagradecida, el año ha tenido muchos altibajos y tener este tipo de reconocimientos la verdad que me hace motivarme mucho para seguir trabajando. Estoy muy contenta y no podría haber sido posible sin mi club, mis compañeras, mi familia y mis amigos que me apoyan siempre. Entonces estoy muy muy contenta", insistió.

"Tenemos muchas ganas, consideramos que tenemos que trabajar mucho y que tenemos mucho por hacer todavía, pero que vamos a ir al Mundial a competir desde el primer día hasta el último que se nos deje y a plantarle cara a todos los equipos, por supuesto", aseguró Martín sobre esa próxima Copa Mundial de la FIBA, que tendrá a Berlín como epicentro.

"Somos España, tenemos una responsabilidad, hemos dejado el listón muy alto en el último Europeo. Evidentemente queremos ganar. Supongo que desde conseguir una identidad que expresa un poco lo que dice 'La Familia', lo que dice España. Llegar allí, competir y llegar a esos últimos minutos con la posibilidad de llevarnos el partido", aseveró.

Luego admitió que tiene "muchas" ganar de jugarlo. "Es mi primer Mundial con la selección absoluta. Para mí es una experiencia, como todas las que tengo la oportunidad de vivir, increíble. Sería para mí espectacular poder vivirlo con mis compañeras y disfrutar mucho", añadió.

Además, habló sobre su elección en el Draft de la WNBA. "Me pilló un poco de sorpresa porque no lo tenía mucho en la cabeza con todo el tema de la Liga y demás. Y como no es una cosa que quería hacer ya de ya, pues tampoco lo tenía muy presente. Pero bueno, muy orgullosa", dijo.

"Creo que también es un reconocimiento al trabajo y también estoy muy contenta con Portland Fire, que me ha dado la oportunidad de ser su 'pick' 7 y que me respeta en las decisiones que tomo porque quiero descansar este verano y no me ha puesto ninguna pega", concluyó Martín.