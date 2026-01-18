Ja Morant regresa, Aldama aporta y los Grizzlies ganan en Londres

Archivo - Santi Aldama - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Memphis Grizzlies superó (126-109) a Orlando Magic este domingo en el duelo de la NBA celebrado en el O2 Arena de Londres para tomarse la revancha del encuentro que ambos protagonizaron en Berlín el jueves, con otra buena actuación del español Santi Aldama.

Los Grizzlies contaron con el regreso de Ja Morant tras lesión y la estrella estadounidense fue el reclamó perfecto que no pudo disfrutar la capital alemana. El base anotó 24 puntos y repartió 13 asistencias, mientras que Aldama terminó con 9 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en los 25 minutos que jugó.

Los de Memphis arrollaron de inicio a su rival, ganando de 55-23 en el inicio del segundo cuarto, para vivir de las rentas tras el descanso. Un triunfo para arrimarse al 'Top 10' de la Conferencia Oeste, con la actuación destacada también de Jock Landale (21 puntos y 8 rebotes) y Jaren Jackson Jr (17 puntos).