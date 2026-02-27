Jaime Pradilla amplía su contrato con el Valencia Basket hasta 2028

Archivo - Jaime Pradilla durante un partido con el Valencia Basket - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket anunció este viernes que ha alcanzado un acuerdo con el ala-pívot internacional español Jaime Pradilla para ampliar el contrato que une a ambas partes hasta el final de la temporada 2027-2028.

El equipo valenciano recordó que "a pesar de su juventud", el interior aragonés está atravesando su sexta temporada defendiendo los colores del club y "ya es el octavo jugador con más partidos disputados en la historia de la entidad con 355 encuentros".

Pradilla ve premiado su gran rendimiento en esta campaña donde está firmando "la mejor tarjeta estadística de su trayectoria profesional", siendo el segundo jugador español más valorado de la Liga Endesa con 10,7 puntos, 5,8 rebotes y 2,5 asistencias para 16,5 créditos de valoración por partido. También está siendo su mejor temporada en la Euroliga, con un promedio de 6,8 puntos, 3,8 rebotes y 2,1 asistencias para 9,3 de valoración.

El internacional llegó al Valencia Basket en julio de 2020 después de brillar con Casademont Zaragoza en la Fase Final de la Liga Endesa que se jugó en La Fonteta y desde entonces "su crecimiento ha sido una constante campaña tras campaña hasta encontrar su mejor versión de la mano de Pedro Martínez", remarcó el club.