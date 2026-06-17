Jaime Pradilla: "El Barça viene de un final de temporada muy bueno"

Jaime Pradilla, en un partido con el Valencia Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Jaime Pradilla, ala-pívot del Valencia Basket, ha afirmado que el FC Barcelona "viene de un final de temporada muy bueno", en la víspera de que 'taronjas' y culés se enfrenten en el primer partido de la final de los 'playoffs' de la Liga Endesa.

"Sabemos que nuestra afición va a estar ahí apoyándonos, con ganas de empezar ya la eliminatoria. Y sabemos que tenemos un rival difícil enfrente que viene de un final de temporada muy bueno", declaró Pradilla este miércoles desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

Durante la presentación de esta serie final por parte de la ACB, el 'taronja' admitió "ilusión" y "ganas". "Como llevamos todo lo que conlleva esta temporada, que sabemos que está siendo un año ilusionante para todo Valencia. Y bueno, pelear estos dos partidos que tenemos en casa, que sabemos que van a ser difíciles", completó su respuesta.

"La verdad es que con ganas, con ilusión. Venimos además de hacer un buen año, pero yo creo que esa Final Four, ese partido, nos ha unido todavía más para coger fuerzas. Y, bueno, pelear por lo que queda y un poco juntarnos para sacar este final de temporada lo mejor posible. Creo que es un momento para unirnos más y luchar hasta el final e intentar llegar lo más alto posible", concluyó Pradilla sobre sus sensaciones.