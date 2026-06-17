Jan Vesely: "Juegas toda la temporada para ganar un trofeo así"

Jan Vesely, del Barça, en un partido de 'Playoff' de la Liga Endesa 2025/26 en el Palau Blaugrana
Jan Vesely, del Barça, en un partido de 'Playoff' de la Liga Endesa 2025/26 en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 14:06
Seguir en

   BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El pívot del Barça Jan Vesely aseguró este miércoles que el equipo blaugrana afronta en un buen momento la final del 'Playoff' de la Liga Endesa frente al Valencia Basket y apeló a mantener la línea mostrada en cuartos y semifinales para pelear por el título, el objetivo de toda una temporada y más tras dos campañas en blanco.

   "Juegas toda la temporada para ganar un trofeo. Trabajas diez meses para estar en esta situación y ahora tenemos por delante unos diez días muy importantes. Estamos muy ilusionados y preparados para competir bien", manifestó en declaraciones facilitadas por el club.

   "Creo que estamos en un buen momento, igual que Valencia. Pienso que va a ser una muy buena serie final y creo que estamos preparados", señaló el interior checo de 36 años.

   Vesely elogió el nivel mostrado por el conjunto valenciano durante toda la temporada y destacó el equilibrio de la plantilla dirigida por Pedro Martínez. "Son un equipo con mucho talento. Han hecho una temporada increíble y creo que están completos en todas las posiciones", valoró.

   Aun así, insistió en que el foco debe estar en el propio Barça. "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y aportar la misma energía que tuvimos en cuartos y en semifinales. A partir de ahí, construir nuestro juego", apuntó.

   En el plano táctico, el checo consideró clave controlar el ritmo de los partidos y mantener la concentración durante los 40 minutos, sobre todo en los dos primeros encuentros en el Roig Arena de Valencia. "Tenemos que permanecer siempre dentro del partido y estar centrados durante todo el encuentro", explicó.

   Preguntado por si este título tendría un significado especial, al retirarse como profesional al final de esta temporada y poder ser el último gran título en su dilatada carrera, Vesely rebajó cualquier lectura adicional. "Eso es otra historia, pero mi objetivo es ganar el trofeo igualmente", concluyó.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado