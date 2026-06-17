Jan Vesely: "Juegas toda la temporada para ganar un trofeo así"

Jan Vesely, del Barça, en un partido de 'Playoff' de la Liga Endesa 2025/26 en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot del Barça Jan Vesely aseguró este miércoles que el equipo blaugrana afronta en un buen momento la final del 'Playoff' de la Liga Endesa frente al Valencia Basket y apeló a mantener la línea mostrada en cuartos y semifinales para pelear por el título, el objetivo de toda una temporada y más tras dos campañas en blanco.

"Juegas toda la temporada para ganar un trofeo. Trabajas diez meses para estar en esta situación y ahora tenemos por delante unos diez días muy importantes. Estamos muy ilusionados y preparados para competir bien", manifestó en declaraciones facilitadas por el club.

"Creo que estamos en un buen momento, igual que Valencia. Pienso que va a ser una muy buena serie final y creo que estamos preparados", señaló el interior checo de 36 años.

Vesely elogió el nivel mostrado por el conjunto valenciano durante toda la temporada y destacó el equilibrio de la plantilla dirigida por Pedro Martínez. "Son un equipo con mucho talento. Han hecho una temporada increíble y creo que están completos en todas las posiciones", valoró.

Aun así, insistió en que el foco debe estar en el propio Barça. "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos y aportar la misma energía que tuvimos en cuartos y en semifinales. A partir de ahí, construir nuestro juego", apuntó.

En el plano táctico, el checo consideró clave controlar el ritmo de los partidos y mantener la concentración durante los 40 minutos, sobre todo en los dos primeros encuentros en el Roig Arena de Valencia. "Tenemos que permanecer siempre dentro del partido y estar centrados durante todo el encuentro", explicó.

Preguntado por si este título tendría un significado especial, al retirarse como profesional al final de esta temporada y poder ser el último gran título en su dilatada carrera, Vesely rebajó cualquier lectura adicional. "Eso es otra historia, pero mi objetivo es ganar el trofeo igualmente", concluyó.