Jaume Zanca, novedad en la selección española para el Preeuropeo de 3x3

Diego de Blas durante un partido con la selección española de 3x3 - FEB

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto 3x3, Pedro Meléndez, designó el cuarteto con el que va a competir desde este martes en el Preeuropeo que acoge Bucarest, con la novedad de la entrada de Jaume Zanca, que se unirá a Guim Expósito, Diego de Blas e Iván Aurrecoechea.

España, que viene de no poder superar la fase de grupos de la Copa del Mundo de hace unos días, necesita ahora centrarse en intentar la clasificación para la próxima Copa de Europa, para lo que deberá superar inicialmente un Grupo B con Dinamarca y la anfitriona Rumanía, a las que se medirá este martes.

La cita reparte un total de dos billetes para estar en el campeonato continental que albergará en septiembre la ciudad belga de Amberes, por lo que la selección tendría que superar posteriormente superar dos eliminatorias para lograrlo y unirse al combinado femenino, ya clasificado por ránking.