Jaycee Carroll: "Luka Doncic va a ser una leyenda del baloncesto de todo los tiempos"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid Jaycee Carroll se deshace en elogios hacia el base esloveno Luka Doncic, al que ve como "una leyenda del baloncesto de todos los tiempos" y al que pone entre los tres mejores junto a Michael Jordan y Wilt Chamberlain.

"Luka va a ser una leyenda del baloncesto, pero no sólo del europeo, del baloncesto de todos los tiempos. Es impresionante que ahora están sacando listas y él está en listas que tienen tres jugadores: Luka, Michael Jordan y Wilt Chamberlain", señala Carroll en una entrevista a 'DAZN' que se emite este viernes en exclusiva.

El de Wyoming recordó que estos tres nombres "son los mejores jugadores de todos los tiempos" y que su excompañero "incluso, esta temporada, está en listas que solo tienen su nombre". "No hay otro, es increíble", recalca.

También habla sobre otro jugador con el que compartió vestuario en el Real Madrid como Rudy Fernández, con el que "cada dos años" tenía "una pelea en los entrenamientos". "Duraban 15 minutos y después nos sentábamos, hablábamos y vale, y ahí teníamos la meta", advirtió.

"Rudy ha sido muy importante para nosotros. Siempre ha sido un buen compañero en la pista y cuando está en la pista lo da todo. Yo tuve que entrenar contra él durante diez temporadas y estaría mintiendo si dijera que éramos muy buenos amigos", añadió el estadounidense.

Carroll no esconde que el baloncesto lo ha sido "todo" para él. "Gracias al baloncesto he visto el mundo, he jugado en casi cada continente, en muchos países. Tengo una niña italiana, una de Gran Canaria y dos de Madrid. Me ha dado una vida excepcional, que no podría haber imaginado", comentó.

Y en este sentido le está muy agradecido al conjunto madridista. "El Real Madrid ha sido gran parte de esto. En mi carrera de diecisiete años, más de la mitad ha sido aquí en Madrid. Diez temporadas, muchos títulos, muchos amigos. Es muy bonito", confesó el exjugador.

El americano era reconocido por ser un gran tirador, una 'especie' que cree que no va a desaparecer de una cancha de baloncesto. "Seguro que vendrán otros que tiren bien, ya hay otros que tiran bien. Mi estilo de juego es el de un grupo íntimo, en el que no hay muchos, pero si que hay otros ahí que lo hacen y tengo confianza en que habrá muchos más", sentenció.