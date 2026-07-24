Jayson Granger anuncia su retirada y se queda como mentor en el Movistar Estudiantes

Archivo - Jayson Granger, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El uruguayo Jayson Granger, de 36 años, ha anunciado su retirada como jugador profesional de baloncesto para iniciar una nueva etapa como mentor dentro de la estructura del Movistar Estudiantes, su último club en activo tras haber pasado igualmente por Unicaja de Málaga, Anadolu Efes, Baskonia, ALBA Berlin, Reyer Venezia y Peñarol.

"Después de tantos años dedicándome a este deporte, ha llegado el momento de decir adiós a una etapa que marcó mi vida", afirmó Granger en una carta difundida este viernes desde sus redes sociales. "El básquet me dio mucho más que una profesión", añadió el ya exbase colegial.

"Me permitió cumplir el sueño que tenía desde chiquito, cuando perseguía a mi papá por todas las canchas de Uruguay con una pelota debajo del brazo. Me enseñó a disfrutar de los buenos momentos, a superar los difíciles y a no dejar nunca de creer", indicó en su carta.

Luego dio "las gracias a todos los clubes que confiaron" en él y le dieron "la oportunidad de vestir sus colores", así como a los distintos compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, médicos, fisioterapeutas, utileros, dirigentes y aficionados con los que coincidió en su carrera.

Más tarde se acordó de sus representantes Regino Olivares y Guillermo Bermejo, y sobre todo dedicó palabras de agradecimiento hacia su esposa, la periodista Milena Martín, y hacia sus hijos Jann y Conor. "Ahora toca despedirme de las canchas. Me voy con el corazón lleno, con la tranquilidad de haberlo dado todo y con el privilegio de haber vivido mucho más de lo que aquel niño alguna vez pudo imaginar", concluyó.

Después de publicarse esa carta, el Estudiantes confirmó que Granger "continuará formando parte" del club, "iniciando una nueva etapa dentro de la estructura". "Tras cerrar su carrera como jugador profesional, el exbase colegial seguirá aportando su experiencia y conocimiento al servicio del proyecto estudiantil desde un nuevo rol", agregó la nota.

"Granger asumirá funciones centradas en la mentoría de los jugadores y jugadoras del proyecto, acompañándoles en su desarrollo deportivo y personal y transmitiendo los valores que han marcado su trayectoria. Además, impulsará la creación y desarrollo de la red Alumni-ExEstudiantes, fortaleciendo el vínculo con quienes han formado parte de la historia del club, y colaborará de manera transversal con las áreas institucional, de marketing y deportiva", explicó el mismo texto.

"Su incorporación supone un paso más en la nueva etapa que abre ahora el Estudiantes. Una nueva era caracterizada por el crecimiento de la entidad integrando dentro de su estructura a personas que representan la identidad y los valores del club. La experiencia, el liderazgo y el sentimiento de pertenencia de Granger serán un activo fundamental para seguir construyendo el presente y el futuro", subrayó el comunicado.

"Granger seguirá contribuyendo al crecimiento del Estudiantes desde fuera de la pista, ayudando a impulsar el proyecto y acompañando a las nuevas generaciones que vestirán la camiseta colegial. El Estudiantes da la bienvenida a Granger en esta nueva etapa y confía plenamente en que su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento de la identidad estudiantil serán fundamentales para seguir fortaleciendo el proyecto del club", zanjó la nota del 'Estu' sobre sus planes con el uruguayo.