Jean Montero: "No siento presión; solo intento disfrutar y competir"

Jean Montero, del Valencia Basket, durante el segundo partido del 'playoff' de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena de Valencia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia Basket Jean Montero ha asegurado este jueves, en la rueda de prensa oficial previa a la Final Four de la Euroliga que se disputa este fin de semana en Atenas, que no siente presión ante su primera participación en una F4 y que afronta el reto con la mentalidad de "disfrutar, competir y jugar" al baloncesto.

El base dominicano, designado MVP de los 'Playoffs' tras liderar la remontada del conjunto 'taronja' contra el Panathinaikos, aseguró que el equipo llega preparado mentalmente para medirse al Real Madrid en semifinales.

"Creo que tenemos la confianza y la mentalidad necesarias para jugar una Final Four. La tenemos por el trabajo que hacemos cada día. El entrenador confía en nosotros tanto como nosotros confiamos en el trabajo del entrenador. Y creo que por eso no solo yo, sino todo el grupo, está preparado para esto", manifestó en el Telekom Center Athens.

Montero insistió además en que no siente una presión especial por ser uno de los nombres propios de esta fase final. "No diría que sienta presión. A veces los jugadores piensan demasiado en las situaciones. Para mí, simplemente jugar al deporte que amo, el baloncesto, no supone ninguna presión. Solo juego, intento divertirme, disfrutar y competir, obviamente", apuntó.

Sobre el ambiente y el cambio que supone disputar una Final Four respecto a la Fase Regular o los 'Playoffs', el joven jugador del Valencia Basket recalcó que el equipo debe cambiar el chip ante un formato de eliminación directa. "Hay que olvidar lo que hiciste en la temporada regular o en los 'playoffs'. Ahora tienes que tener una mentalidad diferente porque esto se decide a un partido. Hay que estar preparado para competir y disfrutar", explicó.

Además, el dominicano, elegido este curso también como mejor jugador joven de la competición, definió su carácter con sencillez y naturalidad. "Creo que soy un jugador de baloncesto. Es mi primera Final Four y solo intento hacerlo lo mejor posible. Quiero competir al máximo nivel y espero que todo mi equipo esté preparado para ello y para disfrutar de esta Final Four", finalizó.