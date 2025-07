Jesús Ramírez, nuevo entrenador de Casademont Zaragoza

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza anunció este viernes un acuerdo con el entrenador catalán Jesús Ramírez para que dirija al primer equipo masculino las cuatro próximas temporadas, dos fijas y que son ampliables a otras dos más.

El técnico de Granollers llega a Zaragoza con una amplia experiencia en el baloncesto europeo, ya que formó parte del cuerpo técnico del Ratiopharm Ulm alemán, estuvo en el 'staff' de Surne Bilbao Basket, pasó por Hungría, Polonia y, en la temporada 2021-20222, se convirtió en preparador del Basketball Löwen Braunschweig alemán, con el que ha sido nombrado mejor entrenador de la liga del país en la temporada 2024-2025.

"Es un honor para mí pertenecer a un club con la historia y tradición del Casademont Zaragoza, desde hoy vamos a hacer las cosas bien, trabajar y luchar para crear una identidad que haga sentir a la 'Marea Roja' orgullosa de su equipo", expresó el nuevo entrenador del club en unas declaraciones recogidas por el conjunto aragonés.

El catalán contactó con los Lions con la solicitud de rescindir su contrato, prorrogado hasta 2027 en enero, por motivos personales, para poder regresar a España. Allí, Jesús Ramírez será el entrenador principal del Zaragoza, equipo español de la ACB, con el que los Lions han acordado un traspaso tras intensas negociaciones que duraron varios días. Ambas partes han acordado no revelar el importe de la rescisión.

Por su parte, el Basketball Löwen Braunschweig mostró su sorpresa por "la inesperada solicitud la semana pasada" de Ramírez de salir del club con el que el pasado mes de enero había renovado hasta 2027 "sin opción de salida" y consideró que fue "extremadamente desafortunado" hacerlo en el mismo momento de "plena planificación de la plantilla y los preparativos para la nueva temporada".

"Sin embargo, tras intensas y fructíferas conversaciones, los Lions tienen claras sus intenciones futuras y finalmente decidieron acceder a la solicitud de Jesús Ramírez de rescindir su contrato", añadió en su página web el club alemán, que también aludió a circunstancias "personales".

Nils Mittmann, director general del Löwen, agradeció "sinceramente" al técnico español "los exitosos años" en un equipo al que "ha moldeado de forma decisiva". "Hemos experimentado un desarrollo increíble bajo su dirección y recientemente hemos disputado la mejor temporada en la historia del club en más de 20 años", apuntó.

"Su rendimiento como entrenador ya había aumentado el interés por él en años anteriores y no es de extrañar que en este haya aumentado de nuevo ahora. Trabajar en la ACB española es, sin duda, un paso importante en su carrera. Sin embargo, ese no fue el único motivo de la marcha de Jesús. También hubo circunstancias personales que lo impulsaron a hacerlo y por las que aceptamos su solicitud a cambio de una cantidad. Sin duda, es una pérdida difícil de digerir, no solo a nivel deportivo, sino también humano, pero comprendemos sus motivos y le deseamos a él y a su familia todo lo mejor para el futuro", sentenció.

Un jugador con el que no podrá contar Jesús Ramírez es el base catalán Dídac Cuevas, que este viernes alcanzó un acuerdo con la entidad para abandonar la disciplina aragonesa, a la que llegó en enero de 2024, jugando cedido en San Pablo Burgos la última temporada 2024-2025, con el que ascendió a la Liga Endesa.

El jugador promedió 2,9 puntos, con un 34,5 % de acierto exterior, y 1,6 asistencias en Liga Endesa y 4 puntos y 2,2 asistencias por partido en la FIBA Europe Cup durante la media temporada que vistió la camiseta de Casademont Zaragoza.