El JL Bourg renuncia a disputar la Euroliga como campeón de la EuroCup

El JL Bourg celebra la consecución de la EuroCup 2025-2026 - EUROCUP BASKETBALL

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El JL Bourg francés, campeón este año de la EuroCup, anunció este viernes que no va a disputar la próxima edición de la Euroliga, a la que tenía acceso directo por su título continental, tras haber analizado todas las consideraciones y no hacerlo "a cualquier precio", y que continuará en la segunda competición europea.

El club indicó en un comunicado que "la cuestión de un posible traslado a la Euroliga motivó numerosos estudios". "Estos incluyeron, por supuesto, consideraciones estructurales, pero también la evaluación de todas las posibilidades para intentar ofrecer a la afición de Bourg-en-Bresse un logro culminante en el baloncesto europeo. Sin embargo, esta ambición no podía hacerse realidad a cualquier precio, y era crucial no poner en peligro todo lo que el club había construido, ladrillo a ladrillo", advirtió.

Por este motivo, "tras evaluar los desafíos que implicaba -financieros, organizativos y, por lo tanto, humanos-", el campeón de la EuroCup decidió, "de común acuerdo y en consulta con la organización de la Euroliga", que participará en la EuroCup, con una licencia de tres temporadas y otras dos más posibles, "lo que reconoce el firme compromiso del club y sus ambiciones de crecimiento dentro del ecosistema europeo".

"La decisión de continuar juntos en una competición que disputaremos por séptima temporada consecutiva el próximo año es una muestra de confianza mutua, tanto para el JL Bourg como para la Euroliga. Esta licencia a largo plazo también reconoce el trabajo realizado durante muchos años y el progreso deportivo que el club ha logrado en las últimas temporadas", añadió el conjunto francés.

El JL Bourg afrontará esta nueva etapa "con una ambición renovada, tanto estructural como deportiva" y con un proyecto que "no ha hecho más que empezar en lo que respecta al alcance internacional del club y su entorno". "La temporada 26-27 promete ser otra emocionante. Toda nuestra energía está centrada en garantizar que cada uno de nuestros proyectos siga teniendo un impacto positivo tanto a nivel local como internacional", sentenció el campeón de la EuroCup.