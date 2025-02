Joan Peñarroya: "Llegamos a la Copa con la convicción de competir contra todos"

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró este miércoles que afrontan la Copa del Rey de baloncesto de Gran Canaria, que abren este jueves contra La Laguna Tenerife (21.30) en el Gran Canaria Arena, con la "convicción" de que pueden competir y ganar contra cualquiera, empezando por un conjunto tinerfeño al que ganaron a domicilio en el arranque de este curso.

"Creo que llegamos bien. No es como me gustaría, me hubiera gustado llegar mejor. Pero llegamos en buen momento y con la convicción y capacidad de competir contra todos. Es lo más importante. Podemos hacer una buena Copa", manifestó el técnico blaugrana en rueda de prensa.

Aseguró, en este sentido, que van a Las Palmas de Gran Canaria con la intención de "ganar el último partido". "A partir de aquí el único foco es el partido del Tenerife. También tenemos la seguridad de que somos un equipo que ha demostrado que puede ganar a cualquier rival y también podemos sufrir contra cualquier rival. Contra Maccabi, Olympiacos y Valencia dimos un buen tono, se tata de en otra semana de tres partidos seguir dando este buen tono", matizó.

"El equipo tiene ganas de competir y los jugadores vienen con la intención de lograr títulos. Tenemos la primera opción de conseguir un título, a mi la palabra 'reivindicarse' no sé si es la que usaríamos. Estamos teniendo la temporada que estamos teniendo, compitiendo casi siempre y con problemas casi siempre, pero dando la cara. El equipo tiene la primera opción de ganar un título y vamos con la mentalidad de intentar ganar", valoró.

En este camino hacia el primer título que quiere completar en Gran Canaria considera que van creciendo a base de victorias y también de derrotas. "Los equipos no solo se construyen las cosas buenas, sino cada día y con todas las vivencias. ¿Si usaré esto a modo motivacional y montaré una película tipo '300'? No es la idea. El equipo está creciendo, madurando, asimilando cosas que van pasando y que si las canalizas bien te hace mejor", comentó.

Por ello, el técnico blaugrana no ve necesario "hacer un reset" para esta Copa. "No es que se tenga que hacer un 'reset', es una semana especial y lo más importante es que el equipo cree que puede hacer una gran semana y con esa idea vamos", argumentó.

Preguntado por si esta Copa era la más abierta de los últimos años, comentó que "viendo la temporada" puede ser así. "En los mismos cuartos no sería mucha sorpresa que se dieran depende qué resultados. Es una competición abierta, los equipos son los mejores de la primera vuelta y están jugando bien baloncesto. Es una Copa que somo siempre será muy chula", auguró.

En cuanto al rival, La Laguna Tenerife, valoró en positivo el estilo de juego del equipo de Txus Vidorreta. "Son un equipo que juega muy bien, los equipos de Txus tienen un sello claro y evidente, sabes a lo que quieren jugar. Es uno de los mejores de Europa jugando 5 contra 5, lo demuestran las estadísticas", comentó sobre un rival al que ganaron 91-95 en Tenerife en la tercera jornada de la Liga Endesa.

"Tienen jugadores muy veteranos y expertos, grandes porcentajes. Es un equipo muy asentado, que lleva muchos años jugando muy bien y que es especialmente peligroso en un primer partido de Copa. Mucho respeto a un rival que está jugando un buen baloncesto, que está haciendo buenas Copas en los últimos años y que nos pondrá las cosa difíciles, seguro", ahondó sobre el rival.

En cuanto a sus jugadores, va con todos los disponibles a Canarias, incluido un Justin Anderson que, no obstante, es duda para el estreno de este jueves. "Hizo una parte del entrenamiento, fue bien y veremos si en Las Palmas puede hacer el entrenamiento completo para poder estar", manifestó Peñarroya.

A nivel personal, el técnico 'culer' aseguró que la Copa, que ganó como jugador con el Manresa en 1996, es una competición "especial". "Esa de 1996 queda muy lejos, he jugado algunas más y no he tenido ese éxito. Estoy con ganas de hacer una buena Copa y disfrutar de una competición que es de las mejores que existenen nuestros deporte. Y con ganas de hacerlo bien", concluyó.