Zan Tabak releva a Joan Plaza como entrenador del MoraBanc Andorra

Archivo - Joan Plaza en una imagen de archivo- Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El MoraBanc Andorra, antepenúltimo clasificado de la Liga Endesa 2025-2026 con una victoria de ventaja sobre el descenso a la Primera FEB, anunció este lunes la destitución del español Joan Plaza como técnico del conjunto andorrano y la llegada hasta final de temporada del técnico croata Zan Tabak.

"Desde el BC MoraBanc Andorra agradecemos a Joan Plaza su profesionalidad y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos y retos, tanto profesionales como personales", despidió el club del Principado al técnico.

Plaza llegó al MoraBanc Andorra hace un año para encargarse lo que restaba de temporada y la siguiente del banquillo del equipo tras la destitución de Natxo Lezcano y logró el objetivo de la permanencia en la Liga Endesa.

Sin embargo, el conjunto andorrano está atravesando una delicada situación en esta segunda campaña, con tan sólo cuatro victorias y 13 derrotas, siete de ellas consecutivas y sin ganar desde el pasado 13 de diciembre, lo que ha motivado que la directiva opte por un cambio de rumbo.

TABAK, AL TIMÓN DESDE EL MARTES

Poco después de la salida de Plaza, el MoraBanc Andorra hizo oficial la llegada del entrenador croata Zan Tabak, con quien han llegado a un acuerdo que vincula a ambas partes hasta el final de esta temporada.

Tabak inició su carrera como técnico en la temporada 2007/2008, concretamente en el Real Madrid y como asistente de quien ahora es su predecesor, Joan Plaza. Juntos también recalaron en el CB Sevilla las dos temporadas siguientes. Más adelante, en 2014, volvió a ser asistente en el Real Madrid de Pablo Laso.

Su primer reto como entrenador principal fue en Girona, para hacerse cargo del CB Sant Josep Girona de la entonces LEB Oro. En la Liga Endesa ha dirigido a Baskonia (2012/2013), Fuenlabrada (2015), Betis (2016/2017) y Burgos (2021).