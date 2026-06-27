Jonathan Kasibabu vuelve al Río Breogán

Archivo - Jonathan Kasibabu, en un partido. - Europa Press/Contacto/Saquan Stimpson - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Río Breogán ha anunciado este sábado la incorporación del jugador congoleño Jonathan Kasibabu, pívot de 30 años y 2,04 metros de altura, y que cumplirá su segunda etapa en el club lucense tras haber militado las últimas temporadas en varios equipos de la Primera FEB.

Kasibabu se formó en las categorías inferiores del Canterbury canario y del Real Madrid, antes de comenzar su periplo en Estados Unidos. "Allí compitió en la NCAA y en la G-League, donde formó parte de los Long Island Nets y los Austin Spurs", recordó el Breogán en su comunicado.

"A su regreso a Europa, jugó en el Nantes francés antes de recalar en el Río Breogán en la temporada 2021-22. En su primera etapa en Lugo, el pívot permaneció hasta el mes de diciembre y disputó cinco partidos en la Liga Endesa, además del encuentro de la fase previa de la Basketball Champions League", añadió la misma nota de prensa.

"Tras su salida del conjunto celeste, Kasibabu ha militado en algunos de los mejores equipos de Primera FEB, como Palencia, Burgos, Betis y Fuenlabrada. En este último firmó la pasada temporada unos promedios de 8,8 puntos y 4,6 rebotes por partido", subrayó el texto del Breogán.

Esa nota señaló que Kasibabu cuenta con la condición de jugador de formación (cupo) y "destaca por ser un interior muy físico, con una gran capacidad defensiva y reboteadora". "Además, su movilidad le permite adaptarse a las necesidades del equipo en las dos posiciones interiores. Aportará energía e intensidad al juego interior", concluyó el Breogán.