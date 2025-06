Josep Puerto: "El Real Madrid es favorito, pero se lo podemos poner muy difícil"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Valencia Basket Josep Puerto señaló este miércoles que su rival en la final del 'Playoff' de la Liga Endesa, el Real Madrid, "es favorito" para llevarse el título, aunque se mostró confiado de las opciones de su equipo y afirmó que le pueden poner las cosas "muy difíciles" al conjunto dirigido por Chus Mateo.

"Obviamente vamos a jugar contra un equipo muy bueno, son los favoritos, tienen una plantilla muy buena. Pero eso no significa que no vayamos a competir, que no vayamos a luchar. Yo creo que se lo podemos poner muy difícil", aseguró el capitán del equipo 'taronja' en declaraciones a los medios del club en la previa de la final del torneo nacional.

El alero valenciano también hizo "un llamamiento a los aficionados", ya que son los últimos partidos del equipo en el Pabellón Fuente de San Luís, antes de mudarse al nuevo Roig Arena. "No se juegan finales cada dos por tres y me gustaría decirles que nosotros vamos a ir a muerte", apuntó.

Puerto también le transmitió a sus seguidores la importancia de disfrutar este tipo de partidos. "No se juegan finales a menudo. Especialmente jugar una final de la Liga Endesa es algo muy difícil y es un escenario inmejorable para que toda la gente que sea del club pueda vivir los últimos partidos de la Fonteta jugando una final contra el Madrid", expresó el capitán.

Por último, el jugador insistió en la necesidad de mantener el estilo que ha llevado al equipo hasta la final, ya que es "un partido más". "Está claro que a nivel de detalles es un poco más de preparación que un partido normal. Pero al final las acciones son las mismas, no hay nada nuevo. Es baloncesto y yo creo que esa es la mejor manera de gestionarlo", finalizó.