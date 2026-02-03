El Joventut y Sam Dekker llegan a un acuerdo para rescindir su contrato

Sam Dekker durante un partido del Joventut - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona comunicó este martes que ha llegado a un acuerdo con el ala-pívot estadounidense Sam Dekker para la rescisión del contrato que unía ambas partes hasta el final de temporada, "valorando como mejor opción la operación en su país para solucionar las molestias que arrastra en el hombro izquierdo".

De este modo, el jugador de 31 años pone fin a su etapa en Badalona, a donde llegó en noviembre de 2024 para convertirse en "un jugador importante para conseguir los objetivos del equipo", con promedios de 12,6 puntos, con un 40,9 de porcentaje de acierto de tres, y 4 rebotes en la Liga Endesa.

El de Wiscosin fue renovado el pasado mes de junio y en su segunda temporada había bajado sus números ofensivos promediando 4,6 puntos y capturando 3,2 rebotes en el torneo doméstico. En total, deja la 'Penya' tras disputar 58 partidos oficiales. " Desde el Club agradecemos al jugador su paso por Badalona y le deseamos suerte en sus próximos retos", le despidió el Joventut.