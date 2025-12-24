Kobi Simmons se queda en el Baskonia hasta final de temporada

Kobi Simmons durante un partido del Kosner Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia anunció a última hora de este martes que ha decidido continuar con el contrato del base estadounidense Kobi Simmons, que llegó el pasado mes de octubre con un acuerdo de dos meses y que ahora se mantendrá en Vitoria hasta el final de temporada.

"Kosner Baskonia y Kobi Simmons han llegado a un acuerdo para la continuidad del contrato que vincula a ambas partes hasta el final de la temporada 2025-2026", señaló el conjunto vitoriano en un comunicado en su página web.

El equipo vasco destacó que el director de juego "se ha convertido en una pieza de valor para el juego de Paolo Galbiati defendiendo la camiseta azulgrana en un total de 20 partidos entre la Euroliga y Liga Endesa". "De tal forma, Kobi Simmons seguirá demostrando su juego y físico como jugador de Kosner Baskonia hasta final de temporada", sentenció.

Simmons, de 28, llegó procedente del Zhejiang Golden Bulls de la liga china con un contrato de dos meses, prorrogable hasta final de la presente temporada, y con experiencia en la NBA. Hasta el momento, ha promediado 9,5 puntos, 3,2 asistencias y 1,3 rebotes en la Euroliga, y 11,7 puntos, 3,1 rebotes y 2,6 asistencias en la Liga Endesa.