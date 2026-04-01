El Kosner Baskonia avasalla al Casademont Zaragoza y empata por el tercer puesto de la Liga Endesa

Archivo - Trent Forrest, en un partido con el Kosner Baskonia. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha ganado este miércoles por un holgadísimo 115-88 al Casademont Zaragoza, en un partido que quedaba pendiente de la jornada 19 de la Liga Endesa y cuyo resultado ha hecho que el conjunto vitoriano empate por el tercer puesto de la tabla con el UCAM Murcia.

En el Fernando Buesa Arena, los locales empezaron demoledores y se marcharon pronto en el marcador con su acierto estelar en triples. De hecho, el 38-17 del periodo inicial rozó su máxima anotación histórica durante un primer cuarto en la Liga ACB, ya que los baskonistas anotaron 39 puntos en esa instancia contra el Grupo Capitol Valladolid en 2007.

Con Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot desatados en ataque, y con protagonismo para actores secundarios como Rafa Villar en dirección de juego y Jesse Edwards en poste bajo, el Baskonia allanó temprano el camino hacia su triunfo. Eso sí, el Zaragoza mejoró justo antes de irse al descanso (62-43) por obra de Devin Robinson y Justin Wright-Foreman.

Pese a ello, Paolo Galbiati debió de poner las pilas a sus pupilos en el vestuario y volvieron a la cancha con ímpetu renovado. Con un 11-2 de parcial en la reanudación, el Baskonia evitó conatos de remontada en un oponente que durante el tercer cuarto se vio de nuevo lejísimos (88-51).

Aunque Miguel González y Joaquín Rodríguez no se rendían en el equipo maño, el 96-66 que había después del minuto 30 no auguraba remontada. Todo lo contrario, ya que los locales llegaron a ir 104-66 en el inicio de un cuarto cuarto de trámite. Esta victoria colocó a los alaveses con un balance de 17-7; en cambio, el Zaragoza tiene un balance de 7-18.