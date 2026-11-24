Archivo - El jugador del Kosner Baskonia Kobi Simmons disputando el encuentro ante el Barça en la Euroliga 2026-27.- Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia afronta este miércoles (20.30 horas) en la jornada 14 de la Euroliga 2026-27 una nueva oportunidad para poner fin a su crisis de resultados y romper la racha de diez derrotas consecutivas, ante un Anadolu Efes que tampoco está encontrando buenas sensaciones, especialmente lejos de Estambul, donde solo ha conseguido una victoria en los seis encuentros que ha disputado como visitante.

El Buesa Arena volverá a ser el escenario de una nueva prueba para el conjunto local, que necesita demostrar que es capaz de revertir la delicada situación que atraviesa en la máxima competición continental. Y es que la llegada de Velimir Perasovic no ha surtido efecto, ya que, desde que asumió el banquillo, todavía no ha sumado la segunda victoria de la temporada, después de caer en la última fecha ante el Bayern de Múnich (100-81).

El conjunto vasco tampoco vive un buen momento en la Liga Endesa tras los dos últimos tropiezos ante Real Madrid (84-98) y Bilbao Basket (84-80). Por ello, el técnico croata deberá evitar que estos resultados agraven todavía más el estado anímico de sus pupilos, especialmente en la Euroliga, ya que su principal objetivo al regresar a Vitoria fue precisamente revertir la mala dinámica que arrastran en esta competición.

Sin embargo, el Efes ya sabe lo que es frenar involuntariamente una mala racha baskonista, pues en la temporada 2021-22 cayó (87-74) en el Buesa Arena; el equipo vitoriano, entrenado entonces por Neven Spahija, zanjó una serie previa de ocho derrotas seguidas.

Vencer a los otomanos no será sencillo, dada su solidez a la hora de proteger su aro, ya que registra 24,8 rebotes defensivos ganados por choque. Además, los de Velimir Perasovic deberán imponerse en los rebotes ofensivos sin Kenneth Faried y Márcio Santos, por lo que se espera que el rol de capturar las segundas oportunidades recaiga en el recién llegado Kenan Kamenjas y Kurucs, quienes apuntan a la titularidad.

Rolands Smits, caracterizado por su intensidad defensiva, también puede convertirse en una de las claves para dar un alegría a su nueva afición, ya que conoce bien al Efes después haber militado en el cuadro turco antes de aterrizar hace unos días en Vitoria. Ahora bien, el letón no será el único que conoce los planes del rival, pues Pablo Laso tendrá un papel especial en este enfrentamiento al regresar a la fue su casa durante la temporada 2024-25, antes de poner rumbo a Turquía.

Por su parte, el Efes poco tiene que ver con el del año pasado, cuando terminó penúltimo de la clasificación. El combinado turco incorporó hasta ocho jugadores de peso, entre ellos Mike James, Matthew Strazel, Darios Saric o el español Santi Yusta, con el objetivo de pelar por un plaza en el 'play-in', una meta que, por el momento, no parece estar fuera de su alcance lejos, ya que ocupan la 13ª posición con un balance de 6-7.

Para acercarse al Hapoel Tel Aviv, equipo que marca la frontera del 'play-in', los de Laso deberán mejorar sus resultados a domicilio, así como afrontar este reto sin Mike James, Bruno Fernando ni Isaïa Cordinier. Un segundo triunfo como visitante podría pasar por explotar los problemas del Baskonia en la construcción del juego, al perder 14,8 posesiones por partido. Ante esta circunstancia, Cameron Payne y Jordan Loyd, de los jugadores que más balones recuperan en el equipo, tendrán un papel fundamental.

El historial de este duelo no favorece a los azulgranas. En los últimos cinco partidos, el Efes se ha impuesto tres veces, dos como visitante y una local, aunque en los últimos dos encuentros fueron los vascos quienes ganaron, tanto en el Buesa Arena como en el Gelisim Merkezi. Por tanto, este nuevo reencuentro se presenta como una oportunidad para que el cuadro de Vitoria iguale este enfrentamiento directo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS:

KOSNER BASKONIA: Stewart, Simmons, Lawson, Kurucs y Kamenjas --posible quinteto inicial--; Baugh, Duarte, Frisch, Joksimovic, Spagnolo, Souza, Smits, Sedekerskis, Perrin, Souza y A. De Souza.

ANADOLU EFES: Loyd, Payne, Malcolm, Saric y Jones --posible quinteto inicial--; Strazel, Dozier, Russell, Osmani, Yilmaz, Yusta y Papagiannis.

--ÁRBITROS: Pukl, Jovcic, y Bissuel.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/M+ Baloncesto 2.