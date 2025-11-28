Koumadje, el nuevo 'techo', refuerza al Casademont Zaragoza hasta final de temporada

Archivo - El pívot de baloncesto Khalifa Koumadje en su etapa en el ALBA Berlín - Stefanos Kyriazis / LiveMedia / AFP7 / Europa Pres

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza anunció este jueves la incorporación hasta final de temporada del pívot chadiano Khalifa Koumadje (1996), que con sus 2,24 metros de altura se convierte en el nuevo 'techo' de la Liga Endesa ACB, igualando la envergadura del senegalés del Barça Youssoupha Fall.

El club aragonés refuerza así su rotación interior con un perfil capaz de aportar rebote, intimidación y presencia física en la pintura.

Procedente de una trayectoria internacional amplia, Koumadje es considerado un jugador que condiciona los ataques rivales y que, según explica el club en un comunicado, encaja en la línea de interiores del conjunto de Jesús Ramírez.

El pívot suma experiencia en la Euroliga con 89 partidos disputados a lo largo de cinco temporadas, especialmente en su etapa en el ALBA Berlín, donde dejó sus mejores prestaciones en competiciones continentales.

Formado en Florida State y profesional desde 2019, Koumadje ha pasado por España (Estudiantes), Rusia, China y la G League antes de su llegada a Zaragoza. El club destaca que su incorporación busca elevar el nivel físico y competitivo del equipo en un tramo clave de la temporada.