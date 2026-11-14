La Laguna Tenerife evita problemas en Andorra y el Asisa Joventut aprieta más que el Casademont Zaragoza

Archivo - Marcelinho Huertas, en un partido con La Laguna Tenerife. - Alessandro Catellani/Ipa Sport / Zuma Press / Euro

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife ha ganado por 84-90 al MoraBanc Andorra durante la jornada 8 de la Liga Endesa, en un sábado que también ha visto los triunfos del Río Breogán por 119-110 ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos y del Asisa Joventut por 99-94 contra el Casademont Zaragoza.

En el Pavelló Toni Martí, el Tenerife firmó un buen primer cuarto que le sirvió para ir delante en el marcador casi todo el tiempo hasta verse en problemas mediado el tercer cuarto (73-72). Entonces apareció, quién si no, el veteranísimo Marcelinho Huertas para colar un triple salvador para reconducir a su equipo el día de su despedida como base aurinegro.

Esa reacción 'in extremis' cuajó para los tinerfeños su sexto triunfo de la campaña en ACB y alargó su persecución al líder Real Madrid. En cambio, el Andorra se quedó con balance de 1-7 en zona baja de la tabla, si bien luego le benefició la remontada sufrida por el San Pablo en su visita a Lugo; Rasir Bolton, con 32 puntos, fue la pesadilla burgalesa.

Por último, en Badalona hubo otro partido de mucho puntaje y sonrió a los locales gracias a su rendimiento en el último. Los 25 puntos de Nico Laprovittola guiaron la primera victoria liguera del Joventut después de haber perdido sus tres encuentros anteriores. Balance de 3-5 tiene ahora la 'Penya', mientras que el Zaragoza se quedó con registro de 5-3.