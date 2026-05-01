De Larrea, Mara y Miller, entre los 73 jugadores invitados al Draft Combine de la NBA

Sergio de Larrea, en un partido con el Valencia Basket.
Sergio de Larrea, en un partido con el Valencia Basket. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 18:28
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   MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

   La NBA ha incluido este viernes a los baloncestistas españoles Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller entre los 73 jugadores invitados a su próximo Draft Combine, que tendrá lugar del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago (Illinois, Estados Unidos).

   Según añadió la nota de prensa, "un número selecto de jugadores destacados" del Draft Combine 2026 de la G League (liga filial de la NBA), el cual se realizará del 8 al 10 de mayo en el Wintrust Arena, "será invitado a participar" en el Draft Combine 2026 de la propia NBA.

   El vallisoletano De Larrea, base de 20 años y 1,98 metros de altura, milita este curso en el Valencia Basket; el zaragozano Aday Mara, pívot de 21 años y 2,18 metros de estatura, conquistó recientemente con los Michigan Wolverines el título del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA); y el mallorquín Baba Miller, alero de 22 años y 2,11 metros de altura, juega actualmente en los Cincinnati Bearcats.

   "Tal como se estipula en el Convenio Colectivo, todos los jugadores invitados deben asistir y participar en el Draft Combine. La NBA podrá eximir a un jugador invitado de asistir o participar en el Draft Combine y exigirle que complete las actividades del Draft Combine en una fecha posterior", advirtió finalmente la NBA en su comunicado de prensa.

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