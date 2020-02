Laso: "No pienso en la Copa del año pasado, es importante pasar página"

Publicado 12/02/2020 15:00:12 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha asegurado que no piensa "en la Copa del año pasado ni en la de hace tres", dando por zanjadas las últimas y polémicas finales del torneo, y ha destacado que en Málaga les espera "una competición diferente con jugadores diferentes" en la que no pueden pensar más allá de la "final" que les espera este jueves frente al RETAbet Bilbao Basket.

"Personalmente creo que no influyen las últimas finales. Es una competición diferente con jugadores diferentes. En el deporte es muy importante pasar página para lo bueno y para lo malo. Es verdad que siempre hemos sido muy competitivos en la Copa, pero no miro mucho hacia atrás, intento mirar hacia adelante. No pienso en la del año pasado ni en la de hace tres, simplemente pienso en el futuro que tenemos", valoró Laso ante la prensa justo antes de viajar a Málaga.

El técnico apuntó que afrontan "una competición especial en la que tienes que abstraerte de todo y pensar que mañana es una final". "No hay más. Si quieres ganar la Copa tienes que ganar tres finales, así que pensar en la segunda o la tercera sería absurdo. Solo debemos tener en la cabeza al Bilbao Basket y pensar en un partido muy difícil, como son todos los de Copa", avisó.

En este sentido, subrayó que "todas las Copas son iguales porque cuando llega el momento todos los equipos están preparados para este partido". "Todo el mundo hace sus cábalas, pero es muy difícil acertar porque son partidos muy abiertos. Sería absurdo pensar que la Copa es más o menos exigente un año, todas son muy exigentes mental y físicamente", valoró.

En cuanto a la derrota encajada esta temporada en Liga Endesa frente al Bilbao Basket, Laso recordó que aquel día hicieron "muchas cosas bien", pero también otras que deben "corregir", y citó al equipo vizcaíno como "un claro ejemplo de las predicciones" fallidas en el baloncesto.

"Probablemente nadie pensaría que a estas alturas estaría en esta posición, pero el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores están siendo magnífico. Es un partido de máxima exigencia y debemos estar concentrados desde el principio", advirtió.

"MUMBRÚ ESTÁ EMPEZANDO UNA CARRERA NUEVA Y MUY EXITOSA"

En cuanto a su colega Álex Mumbrú, dijo que solo tiene "buenas palabras" para el exjugador del Real Madrid. "Es una persona que conozco y valoro. Está empezando una carrera nueva y muy exitosa. En su primer año ascendió a la ACB y ahora ha metido al equipo en la Copa, todo eso habla muy bien de él", analizó.

"Durante su carrera como jugador demostró ser un jugador muy competitivo, que fue creciendo, y eso es lo que veo en Bilbao Basket, un equipo muy competitivo donde todo el mundo aporta y sabe el trabajo que tiene que hacer", añadió sobre el exalero.

Preguntado por el estado físico de su plantilla, el vitoriano explicó que es "más o menos lo normal a estas alturas". "Todo el mundo se ha entrenado. Randolph tiene una pequeña sobrecarga de la lesión y Rudy en los abductores, pero son cosas pequeñas cosas. Viajan todos y están todos disponibles", confirmó.

Pensando más en el plano anímico, el vitoriano reiteró que ve "bien" a Sergio Llull. "Es normal que me preguntéis por los grandes jugadores porque se espera que jueguen bien todos los días, pero son humanos. En el partido contra el Betis estuvo muy bien, a veces solo se les valora por sus puntos o rebotes. Sergi es el primero que ha dicho que, cuando le critican, él se autocritica antes. Es un jugador inteligente en el que tenemos mucha confianza, yo el primero", respaldó.

Además, Laso también comentó la recordada acción final de la Copa 2014, la última disputada en Málaga, donde precisamente Llull anotó la canasta del triunfo. "Fue una jugada muy rápida en un final muy extraño. Teníamos ventaja y ellos (Barça) le dieron la vuelta, pero 'Chacho' y Sergi ejecutaron muy bien la última jugada. Para el baloncesto tengo mucha memoria. ¿Cómo no me voy a acordar de eso?", se preguntó.