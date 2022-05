Laso: "Nunca me he considerado muerto, cuando pierdes todo está mal"

"Es un momento triste, hemos estado muy cerca"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró muy "jodido" después de caer en la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes, "orgulloso" de sus jugadores por competir hasta el último minuto, sin nunca considerarse "muerto" a pesar de malas rachas.

"Ha sido una temporada larga tengo que estar orgulloso de cómo mis jugadores han estado juntos hasta el último minuto. Es un momento triste, hemos estado muy cerca, es parte de la vida, del baloncesto. Debemos olvidarlo cuanto antes", dijo en rueda de prensa tras la final en Belgrado.

El cuadro blanco dijo adiós a la opción de levantar la undécima Copa de Europa en el Stark Arena, en un minuto final que se quedó la pelota el cuadro turco. "Era un momento difícil para saber qué había que hacer, ahora es fácil decir que teníamos que hacer falta, pero teníamos más de tres segundos, podíamos defender y tener la última posesión. No hubo un rebote limpio y no pudimos atacar. Ahora sí que creo que deberíamos haber hecho falta", afirmó.

"El equipo ha trabajado mucho para llegar a este partido, hemos hecho muchas cosas bien, pero nos ha faltado romper el partido en algún momento, tener más ritmo ofensivo. Los porcentajes de tiro no nos han acompañado. El plan defensivo ha sido muy bueno. Ofensivamente no ha sido malo, pero todo esto no vale para nada porque hemos perdido una final. Ahora mismo estoy jodido por perder, no tengo mucho en la cabeza", añadió.

Además, Laso fue preguntado por la resurrección del equipo cuando le daban por muerto en el mes de abril. "Nunca me he considerado muerto, sinceramente, cuando pierdes en deporte parece que todo está mal. He tratado de transmitir lo que deberíamos pensar, pero el primer calentón es normal. Valoro mucho el trabajo que han hecho", apuntó, antes de comprender la rabia de sus jugadores.

"Le entiendo perfectamente (a un Hanga que deseó no haber llegado a la final para sufrir esta derrota). Te quedas con la sensación de que has estado muy cerca y no lo has conseguidos, hay 16 equipos que no han llegado aquí, pero eso lo veremos mañana. Hemos sido muy competitivos toda la temporada. El equipo ha trabajado mucho. Muchas veces en baloncesto, si las metes es más fácil. Cuando pierdes siempre piensas que hubiéramos hecho otro cosa", terminó.