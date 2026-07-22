Laurynas Birutis ficha por el Casademont Zaragoza

Archivo - Laurynas Birutis - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza anunció este miércoles el importante refuerzo del pívot lituano Laurynas Birutis, jugador con experiencia Euroliga y que ya pasó por la Liga Endesa en las filas del Monbus Obradoiro entre 2020 y 2022.

"Casademont Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con el jugador lituano Laurynas Birutis (2,13 m, 1997) para su incorporación a la disciplina del primer equipo masculino para la temporada 2026/2027. Con la llegada del interior báltico, el conjunto rojillo cierra el roster, se asegura una referencia de plenas garantías físicas, juego por encima del aro y un excelso bagaje competitivo en la élite europea", dice el comunicado oficial.

El pívot lituano ya demostró su categoría en la Liga Endesa durante su exitosa etapa en las filas del Monbus Obradoiro, con gran regularidad en la pintura y efectividad en el tiro de dos. Birutis llega a Zaragoza procedente de Zalgiris Kaunas, club en el que ha militado las últimas cuatro temporadas.

Durante el último curso continental 2025/2026, participó en 41 partidos de Euroliga, firmando un 69,2% de acierto en tiros de dos puntos. Su techo histórico en la máxima competición europea quedó fijado en los 28 créditos de valoración logrados frente al Fenerbahçe, demostrando que es un jugador capaz de decantar partidos ante los trasatlánticos del continente.

Birutis es internacional con Lituania, habiendo pasado previamente por todas las categorías inferiores, y en su palmarés con Zalgiris lucen 4 ligas de Lituania (LKL), 4 Copas Rey Mindaugas (KMT), siendo MVP de la Liga Lituana (LKL) en la temporada 2017/18 con tan solo 20 años y MVP de la Copa del Rey Mindaugas en 2024.

"Con la torre de Siauliai, el cuerpo técnico de Casademont Zaragoza añade una pieza diferencial para dotar de solidez defensiva, rebote y recursos en el poste bajo a un esquema que aspira a ilusionar a la marea roja en la campaña que arranca el 17 de agosto", termina la nota del club maño.