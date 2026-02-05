La Liga Endesa impulsa la iniciativa 'Baloncesto para todos' en la Jornada 19 - ACB

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Liga Endesa celebrará este fin de semana, coincidiendo con la disputa de la Jornada 19, la iniciativa 'Baloncesto para todos', una acción de baloncesto inclusivo destinada a acercar la experiencia del baloncesto profesional a personas y familias que, por distintas razones, no pueden acudir habitualmente a los pabellones, según informó la acb en un comunicado.

La iniciativa, enmarcada en el programa Basket Lover y bajo el lema 'Por la pasión sin límites ni barreras', permitirá a familias con niños y jóvenes con discapacidad física, sensorial o intelectual participar en la jornada con condiciones adaptadas a sus necesidades, con medidas como llegada anticipada a los recintos, acompañamiento personalizado, espacios tranquilos o material específico como auriculares con cancelación de ruido.

Además, los partidos del fin de semana contarán con distintas activaciones visibles dentro del propio espectáculo deportivo, como el uso de camisetas con el lema 'Baloncesto para todos' durante el calentamiento, entregas de balón adaptadas a los participantes y acciones inclusivas sobre la pista, entre ellas partidos de baloncesto en silla de ruedas o dinámicas protagonizadas por los propios asistentes, con la colaboración de clubes, fundaciones y entidades sociales.

Entre los encuentros que acogerán estas acciones figuran los partidos Recoletas Salud San Pablo Burgos-La Laguna Tenerife, Unicaja-MoraBanc Andorra, Río Breogán-UCAM Murcia o Casademont Zaragoza-Surne Bilbao el sábado, así como los duelos Hiopos Lleida-BAXI Manresa, Joventut Badalona-Valencia Basket, Real Madrid-Coviran Granada, Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia y Barça-Bàsquet Girona el domingo.

La acb recordó que esta iniciativa cuenta con antecedentes en temporadas anteriores, como la participación de una niña con autismo en la entrega del balón en un partido del 'playoff' de la Liga Endesa 2024-2025 o la presencia de un niño con síndrome de Asperger en un encuentro de la temporada 2019-2020 con medidas de adaptación específicas.

Según destacó la organización, el objetivo de estas acciones es reforzar el papel del baloncesto como herramienta de inclusión social y facilitar que personas con diferentes necesidades puedan disfrutar de la experiencia de un partido en condiciones adecuadas, dentro del compromiso social impulsado por el patrocinador Endesa.