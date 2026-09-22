Lotus renueva como Reloj Oficial de las competiciones de la acb hasta 2029

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lotus seguirá siendo el Reloj Oficial de la acb y todas sus competiciones durante las temporadas 2026-2027, 2027-2028 y 2028-2029, tras la renovación del acuerdo de patrocinio que une a ambas entidades desde septiembre de 2023, según informó este martes la asociación.

Proveedor oficial de todas las competiciones acb, Lotus seguirá siendo Reloj Oficial de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa, la Copa del Rey y la Minicopa Endesa, estando presentes en todos los encuentros que se disputen en todas estas competiciones.