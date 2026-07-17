Luwawu-Cabarrot deja el Baskonia

Archivo - El jugador francés del Kosner Baskonia Timothé Luwawu-Cabarrot en el partido contra el Barça de la Liga Endesa. - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot dejó de ser este viernes jugador del Kosner Baskonia, después de defender los colores blaugranas durante dos temporadas en las que conquistó la Copa del Rey de este año, según confirmó este vienes la entidad vitoriana.

El exterior de Cannes llegó a un acuerdo con el equipo baskonista para poner fin a su etapa después de dos temporadas en las que ha disputado 133 partidos, habiendo conquistado la Copa del Rey de 2026 , además de haber destacado por su "trabajo, energía e implicación", resaltó el Baskonia.

El francés ha promediado 18,2 puntos, 3,4 rebotes y 16,4 créditos de valoración en esta última campaña en la Euroliga, mientras que en ha firmado 18,1 puntos y 16,6 de valoración de media entre Copa del Rey y Liga Endesa, consiguiendo en esta última los reconocimientos de máximo anotador y de formar parte del Mejor Quinteto.

Ahora, está por resolverse donde estará el futuro próximo del alero, que podría continuar jugando en España, ya que, según algunas informaciones, el Barça y el Real Madrid habrían mostrado interés en hacerse con sus servicios.