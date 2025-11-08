Madrid y Barcelona serán sedes fijas de la NBA Europea a partir de octubre de 2027

Archivo - Luka Doncic, cuando militaba en los Dallas Mavericks, durante un partido en Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de NBA Europa y Oriente Medio, George Aivazoglou, ha confirmado que Madrid, Barcelona, Berlín, Múnich, Lyon, París, Atenas, Londres, Mánchester, Milán, Roma y Estambul serían las 12 sedes fijas para los equipos de su propia competición en Europa a partir de octubre de 2027.

Durante el Football Business Forum, celebrado este pasado viernes en Milán (Italia) por la escuela de negocios SDA Bocconi, Aivazoglou elogió a la Euroliga, pero reiteró que la National Basketball Association (NBA) --de Estados Unidos-- quiere participar cuanto antes en ella.

"No puedo comentar sobre las conversaciones en curso. Pero puedo decir que tendremos equipos en tres categorías. Primero, estamos hablando con algunos equipos de baloncesto ya existentes. Segundo, estamos hablando con equipos de fútbol que tienen una marca fuerte y por tanto una gran afición, pero que no tienen equipo de baloncesto", dijo en ese foro organizado en colaboración con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Muchas de las conversaciones más interesantes que estamos teniendo en este país y en esta ciudad son de esta índole. Y hay situaciones, en casos muy puntuales, en las que partiremos de cero", precisó Aivazoglou. "En Roma no ha habido equipo en los últimos años, pero sí historia. Hay una gran afición; podemos revitalizar algunos equipos históricos o crear uno nuevo", advirtió el director general de NBA Europa y Oriente Medio.

Aivazoglou auguró que la NBA Europea tendría una fórmula semiabierta de 16 equipos, a razón de 12 permanentes y cuatro por méritos deportivos. Uno podría ser el ganador de la Liga de Campeones de Baloncesto organizada por la FIBA, organismo que es socio de la NBA, y los otros tres podrían ser cupos para campeones de ligas nacionales.

Por último, habló de "una nueva competición con equipos combinados de la NBA y la NBA Europea", añadiendo que "quizás en el futuro, con una integración más orgánica, imagino un escenario donde algo como la NBA Cup tenga cuatro equipos de la NBA y cuatro equipos europeos". "O quizás podamos crear una competición global como la de la FIFA el verano pasado", aludió finalmente al Mundial de Clubes que ganó el Chelsea FC.