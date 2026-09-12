Maite Cazorla: "Estoy muy orgullosa de mi equipo"

Maite Cazorla en una jugada del España-Estados Unidos del Mundial 2026 - FEB

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española de baloncesto Maite Cazorla aseguró estar "muy orgullosa" de su equipo pese a la derrota ante Estados Unidos (66-76) en las semifinales del Mundial de Berlín, y destacó la capacidad del combinado español para competir ante uno de los grandes favoritos antes de afrontar este domingo el partido por el bronce ante Alemania.

"Estoy muy orgullosa de mi equipo. Creo que hemos luchado muchísimo. Hubo momentos en los que cometimos algunos errores y ellos los aprovecharon. Pero aun así creo que hicimos un buen partido y estoy orgullosa, y ahora tenemos que pensar en el próximo partido", afirmó Cazorla en rueda de prensa.

La jugadora española subrayó la necesidad de pasar página rápidamente ante la posibilidad de conquistar una medalla de bronce. "Intentaremos tomarnos un momento para descansar y preparar el partido de la mejor manera posible. Sé que mañana jugamos contra el equipo local, con todo el equipo", explicó.

"Seguro que será un partido difícil para nosotras, pero es un Mundial. Cada partido es difícil, pero intentaremos jugar nuestro mejor baloncesto mañana otra vez", añadió Cazorla, que destacó que el duelo ante Alemania supone una nueva oportunidad para cerrar el campeonato con una medalla.

Preguntada por Iyana Martín y su papel como líder de la selección, Cazorla destacó la aportación de su compañera. "Puedes ver lo que hace. Es una gran jugadora, pero también es una gran compañera. Creo que es muy madura para su edad y está demostrando que puede jugar contra cualquiera", valoró.