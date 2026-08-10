Maite Cazorla: "La gente que viene por debajo viene muy fuerte y eso es muy ilusionante"

La base española Maite Cazorla durante un entrenamiento con la selección española - FEB

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base española Maite Cazorla aseguró este lunes que "la gente viene muy fuerte por debajo" en la selección, destacando que el nivel actual del combinado femenino es fruto de que las cosas se están haciendo "bien", y además aconsejó a las jóvenes "disfrutar del proceso y que sepan lo que saben hacer".

"España siempre ha tenido mucho talento y siempre creo que estar entre las doce será difícil. Es verdad que la gente que viene por abajo viene muy fuerte y eso es muy ilusionante. Esto significa que se están haciendo las cosas muy bien", afirmó Cazorla a los medios tras el entrenamiento de la selección en Madrid de cara al Mundial de Alemania del próximo mes de septiembre.

Y es que la selección nacional femenina de baloncesto afrontará este campeonato con una generación joven "con talento", por lo que, según Cazorla, entrar en esta convocatoria ha sido "muy difícil". "España siempre ha tenido mucho talento y siempre creo que estar entre las doce será difícil. Es verdad que la gente que viene por abajo viene muy fuerte y eso es muy ilusionante. Esto significa que se están haciendo las cosas muy bien", afirmó.

"Que disfruten y que hagan lo que saben hacer. Al final todas están aquí por algo, por lo que ayudan en pista o fuera de ella. Entonces simplemente que disfruten del proceso y que hagan lo que saben hacer", aconsejó la internacional a las jugadoras más jóvenes convocadas.

Para la directora de juego, "una de las cosas que más" le gusta de esta selección "es que las cinco jugadoras que están en pista pueden aportar algo, ya sean las titulares o las que salen desde el banquillo". "Todas pueden aportar y sumar tanto sea en cosas que se ven en las estadísticas, como en otras cosas que a lo mejor no se valoran tan bien", opinó.

En esta primera semana de concentración, Cazorla ve al equipo "muy bien", aunque todavía falto de ritmo. "Es verdad que al final llevamos cinco entrenamientos bastante intensos y aún falta coger un poco de ritmo porque venimos de estar paradas un par de meses", advirtió la canaria.

La selección española se enfrentará este sábado a Alemania, rival el que también se medirá en el Mundial, en su primer encuentro de preparación. "Hay que centrarnos en nosotras mismas, en trabajar los básicos que llevamos haciendo esta semana y a partir de ahí mejorar de cara a al encuentro de Alemania", subrayó al respecto.

La jugadora de 29 años podría disputar su primer Mundial desde que lo hiciese en 2014 en la categoría Sub-17 y con medalla de plata. "Es verdad que desde el Campeonato del Mundo Sub-17 en el que conseguimos la medalla de plata ya han pasado muchos años. Lo recuerdo con mucho cariño porque estuvimos a punto de ganar Estados Unidos. Siempre se queda esa espinita clavada, pero todas estábamos superilusionadas", rememoró.

"Afronto este Mundial con más ganas todavía. Estaba deseando que empezase la concentración porque todo ha sido una montaña rusa de emociones, de físico porque igual hoy estás bien y mañana te encuentras peor, pero no significa que vayas por el mal camino, sino que es parte del proceso", opinó Cazorla sobre este campeonato, después de perderse el Eurobasket en 2025 por una lesión en su rodilla derecha.