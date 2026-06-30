Maite Cazorla: "Ojalá pueda ir al Mundial, representar a España siempre es ilusionante"

Archivo - Maite Cazorla con la selección española de baloncesto - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de baloncesto Maite Cazorla ha reconocido que ha vivido "un año duro" por su lesión y que espera reconducirlo participando en el Mundial femenino, que se disputará en septiembre, afirmando que representar a España siempre es "ilusionante y un orgullo".

"El tiempo se pasa volando, parece que fue ayer cuando era la novata. Estoy con mucha ilusión. Representar a España siempre es ilusionante, es un orgullo. Y ojalá poder ir y dar el máximo", señaló ante los medios de comunicación en la VII Gala del Baloncesto Español, organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y el diario 'Marca'.

La base canaria también tiene claro quiénes son las grandes favoritas de la cita que se disputará del 4 al 13 de septiembre. "Las americanas son las americanas. Quizás estén un pasito por encima, pero en España también tenemos muchísima calidad, muchísimo carácter", afirmó, antes de mandar un mensaje a las más jóvenes que participarán en el torneo. "Que disfruten y aprovechen cada momento que tengan. Tienen la suerte de tener esa oportunidad y que la disfruten", deseó.

Durante la gala, la jugadora del USK Praga checo recibió el premio a 'Jugadora Nacional en competición internacional'. "Estoy especialmente agradecida al jurado por este premio. Y también quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los galardonados, que se lo merecen tanto como yo", indicó.

"Ha sido un año duro. Venía de lesión, de romperme la rodilla, con ese proceso largo, que es una montaña rusa. En el club los resultados no han sido los mejores, los más deseados, pero al final el deporte es así. Estoy contenta de volver a estar al máximo nivel", apuntó. "Ahora en casita, en la playa, tratando de desconectar y descansando para volver a competir", finalizó.