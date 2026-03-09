Manresa acoge este fin de semana la segunda jornada de la Copa Campeones

Archivo - Imagen de la primera parada de la Copa Campeones en Valencia - ACB - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Nou Congost de la localidad barcelonesa Manresa acogerá este próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, la segunda parada de la Copa Campeones, el torneo organizado por la Fundación acb para personas con discapacidad intelectual.

En Manresa competirán el CB Sierra Nevada Natura Ability Granada, Unicaja, UCAM Murcia CB, CB Casademont Zaragoza, Fundación Bàsquet Girona y BAXI Manresa en este evento que se estrenó el pasado mes de enero en Valencia.

"Gracias al apoyo de Banco Mediolanum, Endesa, Toyota y Fundación ONCE, así como a la ayuda de Pelayo, Azulmarino y Wilson y la colaboración de Special Olympics España, la Copa Campeones vivirá una nueva etapa en la que el deporte y la integración volverán a ir de la mano", remarcó la acb.

El torneo, organizado bajo el auspicio de la Fundación acb, contará con los mencionados seis equipos, que estarán formados por chicos y chicas con discapacidad intelectual y que quedarán conformados en dos grupos de tres.

Cada equipo disputará sus encuentros durante la jornada del sábado, quedando para el domingo los enfrentamientos directos entre los primeros, segundos y terceros de cada grupo, manteniendo las mismas normas de la primera jornada. La entrada al Nou Congost será libre hasta completar aforo.