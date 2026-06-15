Marco Spissu no seguirá en el Casademont Zaragoza la próxima temporada

Archivo - El base italiano Marco Spissu, del Casademont Zaragoza, en un partido de la Liga Endesa contra el FC Barcelona en el Palau Blaugrana. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base italiano Marco Spissu, autor del triple contra Río Breogán que certificó la permanencia en la Liga Endesa, no jugará la próxima temporada 2026-27 en el Casademont Zaragoza tras dos campañas en el equipo maño, según ha anunciado este lunes el propio club aragonés en un comunicado.

El club maño ha destacado la capacidad del base italiano de liderar, dirigir el juego y su compromiso con el equipo hasta convertirse en un "jugador fundamental dentro y fuera de la pista".

La entidad aragonesa ensalzó las grandes actuaciones de Spissu, especialmente el triple contra Río Breogán (94-95), una "acción decisiva" que forma ya parte de la historia reciente del club y del baloncesto.