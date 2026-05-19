María España Almendro renueva con el Azulmarino Mallorca para la próxima temporada

María España Almendro renueva con el Azulmarino Mallorca. - AZULMARINO NEW TRAVEL MALLORCA

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alero española María España Almendro, de 33 años, ha renovado su contrato con el Azulmarino New Travel Mallorca, quedándose como capitana para afrontar la histórica primera temporada del equipo mallorquín en la Liga Femenina Endesa, máxima categoría del baloncesto nacional.

"La escuadra balear empieza a tomar forma", indicó este martes el club en su página web. No en vano, esta renovación se suma a las ya confirmadas de su entrenador, Alberto Antuña, y de la veterana Alba Torrens, cuyo fichaje el pasado enero impulsó al Azulmarino Mallorca hacia el ascenso.

También España Almendro aportó mucho para conquistar esa LF Challenge 2025-26. "Tras haber estado jugando durante cuatro años en la categoría de oro, la mallorquina decidió apostar por Azulmarino en la campaña 2024-25, un proyecto ambicioso que se encontraba en la segunda división y que tenía como objetivo situar a las Islas Baleares en la élite", resumió la nota.

"En su primer año en el equipo, se convirtió en una de las máximas anotadoras de la competición, además de ser una pieza clave para conseguir la quinta plaza que les permitió jugar los 'playoffs' de ascenso. Sin embargo, el sueño de promocionar de categoría tuvo que posponerse al caer en la semifinal", subrayó la nota de prensa.

"Para el siguiente curso, se mantuvo una base sólida y nuevas caras llegaron para intentar conseguir alcanzar el objetivo. Las nuevas incorporaciones junto al bloque que permaneció encajaron a la perfección: varios récords rotos, una sola derrota en Liga y números de infarto", destacó el Azulmarino en su comunicado oficial.

España Almendro promedió un total de 11,1 puntos, 1,6 rebotes y 1,5 asistencias en 26 partidos disputados y un 37,1% de acierto en tiro exterior. "El gran funcionamiento de la plantilla y su cuerpo técnico permitió al club obtener la primera plaza que tanto deseaban y, por lo tanto, lograr el ascenso directo a la primera división", recalcó la nota.

El mismo texto apuntó que, "junto a Torrens", España Almendro "será la huella representativa del baloncesto balear, proporcionando liderazgo, determinación y sentimiento de orgullo a la tierra que la vio crecer".

Además, la propia jugadora valoró su renovación. "Estoy muy feliz de poder seguir de la mano del Azulmarino. Me hace especial ilusión seguir viviendo el crecimiento del club y poder representar, junto a Alba, el baloncesto balear, además de ver cómo toda la gente de las islas puede disfrutar y apoyar al equipo en una temporada tan ilusionante", declaró.

Por último, la palmesana mostró ambición. "Conseguir el ascenso ha supuesto cumplir el primer objetivo que me marqué al llegar al club y la próxima temporada iremos a por el segundo: consolidarnos en la máxima categoría del baloncesto español", concluyó en sus declaraciones.