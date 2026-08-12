Mariona Ortiz: "La ausencia del último Mundial es una espina clavada"

Archivo - La internacional española Mariona Ortiz - ALBERTO NEVADO/FEB - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española de baloncesto Mariona Ortiz ha destacado este miércoles la ilusión del equipo por disputar el Mundial de Alemania, al que todas las integrantes llegan como debutantes, y reconoció que la ausencia en la anterior edición es algo que tienen todas "en la espina clavada", antes de afrontar el sábado el primer amistoso de preparación precisamente ante el combinado alemán.

"Apetece todo siempre, pero está claro que la ausencia del último Mundial es algo que tenemos todas en la espina clavada. Yo creo que todo el mundo siempre está feliz de estar aquí y siempre feliz de competir en lo que sea", señaló Ortiz durante la atención a los medios en la concentración de España en Madrid.

La jugadora del Casademont Zaragoza valoró también el ascenso de España al cuarto puesto del ranking FIBA. "Somos una selección que ha demostrado que somos capaces de competir contra cualquiera", afirmó, aunque apeló a "la humildad, el trabajo diario" y recordó que "a un partido todo puede pasar". Sobre su primer Mundial, reconoció que todas afrontan la cita "con una ilusión extra" y que son "muy conscientes de lo que implica llevar esta camiseta".

Ortiz también puso en valor el ambiente dentro del grupo, que considera una de las claves del combinado español. "Partimos de la base de que son buenas personas. Creo que eso es fundamental", explicó, antes de añadir que todas están "muy felices de estar aquí" y que, pese a ser "un conjunto de jugadoras muy diferentes", intentan ayudarse para que cada una saque "su mejor versión". "Yo creo que lo bonito de todo esto es que nos caemos bien, nos gustamos y nos gusta pasar tiempo juntas", resumió.

La base también destacó la expectación que espera encontrar en Zaragoza, donde España cerrará su gira de preparación. "Zaragoza ya sabéis que es mi casa y creo firmemente que la afición va a responder", aseguró Ortiz. Además, confía en que se genere "un ambiente de baloncesto femenino y de baloncesto en general". "Espero que el público pueda disfrutar de un equipo que somos divertidas de ver y enganchamos", valoró.