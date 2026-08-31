Mariona Ortiz: "Vamos 12 al Mundial, pero sin el resto no hubiera sido posible"

Mariona Ortiz durante la despedida a la selección española de cara al Mundial de Alemania - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La base de la selección española Mariona Ortiz aseguró que tienen "la máxima ilusión" de cara al Mundial de Alemania que arranca el próximo viernes, una gran cita que afronta soñando "a lo grande" y con ganas de "poder seguir enganchando a todo el mundo" como el pasado verano, mientras que no olvida que aunque sólo van 12, "no hubiera sido posible sin el resto" de jugadoras que han estado trabajando en un concentración marcada por la ausencia de las cinco que juegan en la WNBA.

"Tenemos la máxima ilusión que se puede tener para afrontar algo tan especial y con el grupo con el que vamos, que creo que nos ilusiona todo y que nos ilusiona a cada una de nosotras", expresó Ortiz a los medios tras la despedida al equipo en Madrid antes de poner rumbo a Alemania.

Para la base, es "una bendita responsabilidad el poder ser un referente para niños y niñas y el hecho de ilusionarlos, de ver que el baloncesto y el baloncesto femenino venden y consiguen cosas muy grandes". "Yo creo que es lo más bonito y una de las cosas más importantes que podemos hacer. Bendita presión y que sea esa, pero sobre todo hacer un poco más de historia", recalcó de cara a las ambiciones de cara al campeonato.

La catalana confesó su "suerte" de volver a sentirse "como una niña otra vez" y de volver a ilusionarse "como cuando era pequeña" tras haber entrado en la lista de 12 elegidas. "Y sobre todo el hacerlo con el grupo que tenemos. Yo recalco cada vez que es un grupo humano muy, muy fácil, es uno de los secretos. Pero yo me siento muy privilegiada, muy afortunada y agradecida cada vez que llevo esta camiseta, da igual el torneo que sea", se sinceró.

La jugadora del Casamiento Zaragoza reconoció que ha sido "algo superen" la preparación para este Mundial donde no han podido tener "todo el equipo completo". "Tengo que decir que vamos 12, pero que es un equipo de todas las que han estado con nosotras este mes, porque sin ellas no hubiera sido posible. Y no estarán con nosotras tal vez presencialmente, pero sí de manera espiritual y seguiremos hablando, estoy totalmente convencida", remarcó.

"Pero sí que es verdad que es algo totalmente nuevo. Lo que tenemos a favor yo creo es que somos un equipo, somos un equipo que nos llevamos muy bien y que durante la temporada nos vemos, que nos adoramos, y eso será un punto clave", añadió al respecto.

Con todo, no esconde que, a la hora de soñar con los objetivos en el Mundial, ella "siempre a lo grande". "Yo con una medalla, pero sobre todo el poder seguir disfrutando y enganchando a todo el mundo como lo hicimos el verano pasado".