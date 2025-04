Marta Fernández: "España es un ejemplo a nivel mundial del trabajo de formación"

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora española Marta Fernández tiene claro que el Torneo Jr. NBA/Jr. WNBA 3v3 presentado por Kellogg's, cuya edición arranca este sábado en Villanueva de la Serena (Badajoz), es un "proyecto muy bonito y muy especial" y que cuenta con "ingredientes muy buenos", sobre todo porque incide en la base donde considera que "España es un ejemplo a nivel mundial en el trabajo de formación".

Más de 900 jóvenes de hasta 12 años participarán en la segunda edición de estos torneos en los que los equipos se repartirán entre las Conferencias Este y Oeste y en divisiones (Atlántico, Sudeste, Central, Noroeste, Pacífico y Noreste) como sucede en la NBA, cada una con una franquicia de la liga estadounidense como 'padrino'.

"Este es un proyecto muy bonito, muy especial, porque todos los ingredientes que tiene son muy buenos, que es juventud, baloncesto, diversión, NBA y FEB y Kellog's, y que es una apuesta siempre segura", señaló Marta Fernández, embajadora del evento, a Europa Press tras el sorteo del 'draft' a principios de abril.

La barcelonesa admite lo importante además de que sea en 3x3, "una disciplina totalmente nueva que está en auge". "Y como lo he vivido un poco como exjugadora que he sido, tanto de la NBA como en España, creo que como niña es una ilusión enorme porque ponerte ese escudo o llevar el nombre del equipo de NBA es una iniciativa que a los niños les encanta", remarcó.

La catalana no esconde que, por ser "muy de los Bulls y muy de Michael Jordan" en su niñez, le habría gustado vestir con el uniforme de esa franquicia en el caso de haber tenido esta experiencia, aunque ahora tiraría por "los Lakers" por su paso por su versión femenina, Los Angeles Sparks, y por estar también "Luka Doncic ahora".

Pero esto lo vive con "una envidia sana" y prefiere celebrar que el baloncesto haya "evolucionado mucho" respecto a su época y ahora haya "un mercado muy abierto para poder hacer todo tipo de disciplinas y de torneos" en un deporte que es "el más jugado en España", lo que se demuestra "en el número de licencias en categorías de formación".

"Ojalá en nuestra época hubiera habido iniciativas como esta porque fomentan mucho el que los niños jueguen y los valores del deporte, que son fundamentales. Ojalá esto siga creciendo y podamos tener todavía muchísimo más", añadió al respecto la exinternacional.

Esta ve en "una suma de muchos clics" el cambio que ha habido en el aumento de la popularidad del baloncesto, aunque tiene claro que ha ayudado tener "una generación dorada en el masculino y en el femenino". "Toda esta generación de jugadores y jugadoras que nos han hecho estar en lo más alto y consiguiendo medallas olímpicas, es ahí donde ha habido ese clic en que el baloncesto ha pegado un subidón", subrayó.

"Pero sí que es verdad que viene de cimientos mucho anteriores, de ese oro en el Europeo de Perugia (1993), y después también esos primeros campeonatos en los que íbamos y no éramos favoritas, pero conseguíamos bronces europeos. Ha sido como dar pasos importantes desde hace mucho tiempo", prosiguió Marta Fernández.

"ES ESPECTACULAR LO QUE VIENE CON LAS CHICAS"

La exjugadora no esconde que quizá "sólo se ve cuando ganas a lo mejor las medallas olímpicas o mundiales", pero remarcó que "hay un trabajo detrás muy importante de hace muchísimo tiempo que ha hecho que el baloncesto despegue de esta manera".

En este sentido, da "mucho mérito lo que ha hecho España, que durante muchos años se ha mantenido muy arriba y eso es muy difícil, muy pocas selecciones lo consiguen". "Nos hemos malacostumbrado porque venimos de algo muy, muy 'top' y es normal que en algún punto tengamos que bajar, pero creo que el trabajo es tan bueno en formación que van a ir saliendo jugadores y jugadoras. Con los chicos a lo mejor hay que tener un poquito más de paciencia, pero en las chicas creo que es espectacular lo que viene con Iyana Martín, Awa Fam o Helena Pueyo, que ya vienen pisando muy fuerte", advirtió.

"Son ciclos y es normal que en algún momento tengamos uno un 'poquito' peor, pero España lo bueno que tiene es que un ejemplo a nivel mundial del trabajo de formación. Muchos, bueno, creo que todo el mundo, nos toma como ejemplo, Estados Unidos también, por lo bien que se trabaja, la de entrenadores que tenemos. El trabajo en el baloncesto español es espectacular", recalcó la exinternacional.

Fernández aclara que, en comparación con los Estados Unidos, donde vivió un tiempo, en España "se trabaja de otra manera", aunque puntualizó que la NBA y la WNBA son "un ejemplo para todos de estructura, de seguimiento y de implicación en el deporte a nivel mundial", argumentó la española, segura de que el anuncio del aterrizaje de la NBA, de la mano de la FIBA, en Europa tendrá impacto.

"La NBA siempre suma en el mundo del baloncesto, es muy buena noticia, el que cuente con Europa y que se vaya globalizando todo para que todos juntos, aunemos fuerzas para que el baloncesto a nivel mundial sea mejor. Una noticia de estas características es buena para todos", afirmó al respecto.

"SOY UNA AFORTUNADA"

A nivel personal, Marta Fernández se siente "una afortunada". "El 5 de mayo van a hacer diez años justos desde que me retiré y la gente me pregunta si no lo echo de menos. Les digo que no porque sigo tan vinculada y tengo la suerte de poder seguir tan ligada a lo que me apasiona. Gracias también a haberme formado cuando era jugadora, tengo la suerte de poder estar tocando bastantes palos y no paro, soy muy feliz", declaró la exjugadora, comentarista en RTVE y que también ayuda en el equipo femenino del Unicaja o en la FEB.

En cambio, sabe que en esta época quizás le habría resultado más fácil ser madre y compaginarlo con su faceta deportiva. "Una de las razones por las que también dejé de jugar joven, con 34 años, fue porque quería ser mamá. En esa época no era fácil el compaginar el ser madre con estar en un equipo profesional y, ahora, por suerte, empezamos a ver que una jugadora profesional, como un trabajo cualquiera, pueda quedarse embarazada, tener su baja y poder seguir vinculada al equipo", resaltó.

"Eso me hace muy feliz, aunque me da un poco de envidia porque me hubiera encantado en mi época que esto hubiera pasado, pero creo que es un avance lógico y totalmente normal el que se pueda tener esa facilidad de poder jugar y poder querer ser madre", sentenció al respecto.

En lo deportivo, Marta Fernández se refirió a una Copa de la Reina con "sorpresas y muy emocionante" y que acabó con el inesperado título del Hozono Global Jairis. "Ha sido espectacular, para mí la mejor Copa que recuerdo de la historia, a todos los niveles, y Hozono Global Jairis ha sido un totalmente merecido campeón porque no es nada fácil lo que ha conseguido, ganar en tres días Valencia Basket, Girona y Perfumerías Avenida, los tres grandes equipos junto con Casademont Zaragoza, de la Liga Femenina Endesa", expresó.

Para la exjugadora, "eso demuestra la igualdad que hay en la Liga y el buen trabajo que se está haciendo también en la federación". "Ha sido una de las Copas más igualadas, a cada partido más emocionante, y estaba todo muy abierto. Ahora nos quedan los 'playoffs' y nadie puede apostar por un campeón", admitió.

Finalmente, sobre su hermano Rudy Fernández, tiene claro que su reconocimiento no se debe basar sólo en sus éxitos. "Cuando ya llevas años, en mi caso, retirada, creo que no es lo más importante lo que has ganado o lo que no sino la huella que dejas. Creo que Rudy, desde que fue capitán en la selección, se empezó a reconocer realmente el Rudy que es, un jugador de equipo y un capitán ejemplar. Y los últimos años en el Real Madrid creo que sí que se le ha valorado como merecía. Yo también lo pondría en el Top 3 de jugadores españoles de la historia", sentenció.