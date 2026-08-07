Marta García: "El seleccionador me tranquilizó, no es fácil llegar a la selección y voy más desorientada"

La jugadora de la selección española de baloncesto Marta García se ejercita en el gimnasio. - FEB

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Marta García admitió este viernes que ir convocada con la selección española femenina de baloncesto y fichar por el Spar Girona para la próxima temporada vino "del tirón" y "no" se lo esperaba, además de confesar que el seleccionador, Miguel Méndez, le trasladó "un mensaje tranquilizador, porque no es fácil llegar aquí" y va "más desorientada".

"Considero que las cosas van llegando, que si te vas sintiendo bien y vas trabajando, las cosas llegan. Venir con España y fichar por el Spar Girona ha llegado del tirón porque no me lo esperaba tanto. Pero tengo que aprovechar las oportunidades que pasan, porque quizás no vuelven a suceder", reconoció a los medios en el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro en Madrid.

Y es que la joven jugadora vivirá su primera experiencia con la selección y debutará en la Liga Femenina Endesa tras su fichaje por el Spar Girona. "Quizá este verano sea el más especial para mí por mi posible debut con España y por mi fichaje por el Spar Girona", aseguró la pívot.

Por ello, afronta esta nueva etapa "sin expectativas". "No me gusta pensar en el futuro porque me centro bastante en el presente y en trabajar en el día a día. Ya veremos lo que podemos conseguir", reconoció García.

La española, de 24 años, afirmó que estos primeros días de concentración están siendo "frenéticos", pero que se ha ido adaptando "poco a poco para hacerlo lo mejor posible y ayudar" a sus compañeras. "Miguel Méndez me dio un mensaje tranquilizador, porque no es fácil llegar aquí. Por ejemplo todo el mundo se sabe las jugadas, y yo voy más desorientada. Entonces me dijo que haga lo que sé hacer", reveló la pívot.

"El ambiente ha sido lo más especial que me he encontrado en estos primeros días. Estoy de lujo, creo que estoy entrando en la dinámica del grupo. Además no hay una jerarquía establecida por las mayores, sino que todo el mundo se adapta fácil", destacó sobre el ambiente en el vestuario.

En cuanto a la jugadora de la que más está aprendiendo, Marta García resaltó su "especial conexión" con la capitana Alba Torrens, con quien compartió equipo la temporada pasada en el Azulmarino Basket Mallorca. "Las cosas salen más fácil con Alba que quizá con otras que no conozco tanto", añadió.