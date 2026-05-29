Marta Morales renueva una temporada más con el Sedis Bàsquet. - AE SEDIS BÀSQUET

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El AE Sedis Bàsquet ha anunciado este viernes la renovación por una temporada más de la española Marta Morales, alero de 23 años y 1,83 metros de altura, tras haber "demostrado personalidad, compromiso y constancia" durante "un año de crecimiento y consolidación" en la élite.

"¡Marta Morales continuará una temporada más en el Cadí La Seu! En un año de crecimiento y consolidación en la LF Endesa, la joven exterior ha demostrado personalidad, compromiso y constancia en cada oportunidad en una de las ligas más exigentes de Europa", indicó el Sedis en una nota.

En el recién acabado curso 2025-26, Morales disputó 26 partidos con el Cadí La Seu en la Liga Femenina Endesa, con promedios de 8:19 sobre la cancha, 2,4 puntos, 1,3 rebotes, 0,5 asistencias y 2,5 créditos de valoración.