El Meins Avenida busca "ambición en el rebote" fichando a Davinia Ángel

El Meins Avenida ficha a Davinia Ángel. - CB AVENIDA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Meins Avenida ha anunciado este viernes la contratación de la alero española Davinia Ángel, de 22 años y 1,88 metros de altura, con el objetivo en el club salmantino de lograr "movilidad y amenaza exterior" junto a "ambición en el rebote" de cara a la próxima temporada.

"La joven jugadora catalana llegará a Salamanca para aportar su intensidad en el trabajo diario y regresar a una categoría en la que debutó hace ya cuatro años", añadió el Avenida en su comunicado oficial.

"Y es que, a pesar de su juventud, Davinia ya ha vivido muchos capítulos en el baloncesto nacional, debutando en la máxima categoría en Casademont Zaragoza, formando parte de la plantilla que consiguió la Copa precisamente ante el equipo salmantino en 2023, además de jugar los últimos años en LFChallenge, en Leganés y, las dos últimas temporadas, en nuestras vecinas de Recoletas Zamora", añadió la nota de prensa.

"Habitual, además, de los circuitos veraniegos de 3x3 en los que, por ejemplo, acaba de competir en Rotterdam", destacó el Avenida sobre "una jugadora con proyección por delante" y cuyo fichaje "busca ayudar" a la entidad charra "aportando movilidad y amenaza exterior", además de esa "ambición en el rebote" para un nuevo plantel que se va configurando.

Raquel Romo, directora deportiva del Avenida, analizó el fichaje: "Va a poder ayudarnos tanto en la posición de '3' como en la de '4'". Luego la definió como "una jugadora con hambre de crecer, mucha garra y una entrega total al equipo". "Aporta energía, intensidad y compite cada acción al máximo, con la capacidad de adaptarse a lo que el equipo necesite en cada momento", dijo antes de elogiar su "mentalidad de trabajo, compromiso y sacrificio" como sus características codiciadas.