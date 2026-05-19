Meliá renueva como Proveedor Oficial y Hotel Oficial de las selecciones absolutas de baloncesto hasta 2026

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Gabriel Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International - FEB

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y Meliá Hotels International han renovado por un año más el acuerdo de colaboración por el que la compañía continuará siendo Proveedor Oficial y Hotel Oficial de las selecciones españolas absolutas de baloncesto.

La relación de patrocinio comenzó en 2021. El hotel Meliá Castilla seguirá siendo uno de los puntos de encuentro habituales de las selecciones absolutas masculina y femenina durante la preparación de sus compromisos internacionales.

En las instalaciones del recinto hotelero, la selección femenina preparará el Mundial de Alemania 2026, mientras que la selección masculina volverá a concentrarse en el hotel madrileño durante las ventanas de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Meliá ya acogió además a las de Miguel Méndez durante la preparación para el PreMundial de Puerto Rico del pasado mes de marzo.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, mostró su satisfacción por el acuerdo. "Meliá es ya nuestra primera casa. Aquí convivimos con nuestras selecciones absolutas masculina y femenina, con el 3x3 y con gran parte de nuestra actividad. Cuando una colaboración se renueva con tanta naturalidad es porque existe una conexión real en valores y objetivos, y nosotros estamos encantados de seguir recorriendo este camino juntos", indicó.

"Cuando una relación se mantiene durante años es porque todo se alinea, tanto a nivel estratégico como humano. Venir a Meliá Castilla es siempre una garantía y nuestras jugadoras y jugadores se sienten como en casa. Tenemos por delante retos muy ilusionantes, con Mundiales, Eurobasket y Juegos Olímpicos en el horizonte, y estoy convencida de que seguiremos compartiendo muchos éxitos", continuó.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, destacó el "orgullo" que supone seguir apoyando a las selecciones. "En Meliá estamos muy orgullosos de renovar nuestra colaboración con la FEB y de seguir acompañando a la selección española de baloncesto, cuyos valores están completamente alineados con los de nuestra compañía. Para nosotros es un orgullo seguir compartiendo este camino y confiamos en que esta relación continúe fortaleciéndose durante muchos años más", explicó.

"El baloncesto es, además, un deporte que me apasiona. Por lo que me hace especial ilusión poder seguir ofreciendo nuestra mejor hospitalidad y celebrando junto a la FEB muchos más éxitos en los próximos años", finalizó.