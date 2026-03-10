Méndez: "Puede ser un factor diferencial que las jugadoras tengan esa alma como equipo"

El seleccionador nacional de baloncesto femenino Miguel Méndez - ALBERTO NEVADO

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ve "muy bien" a sus jugadoras de cara a afrontar desde este miércoles el Premundial en San Juan, Puerto Rico, y no duda de que puede ser "un factor diferencial" a su favor que tengan "esa alma como equipo", empezando por el estreno ante Nueva Zelanda y su "baloncesto desconocido".

"Yo las veo muy bien. Es verdad que todos venimos de realidades en nuestros clubes y además de momentos de presión en nuestros clubes porque nos acercamos al final, pero al reencontrarse las veo muy chisposas y muy contentas de jugar juntas", expresó Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.

Y para el gallego, esta estado de ánimo "es importantísimo para un campeonato tan corto". "Creo que puede ser incluso nuestro factor diferencial, el hecho de que las jugadoras quieran jugar juntas, y que tengan ese alma como equipo, esas ganas de jugar juntos. Eso nos puede ayudar en los momentos malos, porque seguramente que a nivel técnico y táctico, estaremos, sobre todo en los primeros partidos, más entre algodones. Pero confío en esas ganas y en esa alma que tenemos que estamos formando y que estamos en un momento muy bueno", subrayó.

Para el técnico, "la principal complicación" en el estreno de este miércoles ante Nueva Zelanda va a ser el desconocimiento del rival, aunque no olvida que "jugar el primer partido nunca es fácil en un campeonato porque siempre hay que ajustar muchas cosas". "Y después que es un baloncesto desconocido. Son jugadoras que no juegan en Europa, que no estamos acostumbrados a jugar contra ellas, ni ese estilo de juego que tienen".

"Igual que Senegal, que será el segundo partido y que siendo selecciones diferentes, tiene mucho más capacidad atlética, mucho más físico. Vamos por momentos y buscar, digamos, centrar todo nuestro esfuerzo en ser nosotras mismas, en poner nuestro baloncesto en el campo", añadió.

Méndez remarcó que la selección tiene "diferentes alternativas". "Tenemos una plantilla muy larga y a lo largo de cada partido, todas las jugadoras, igual que fue en el pasado verano en el Eurobasket, serán importantes. A lo largo de estos siete días todas van a encontrar su momento, y todas van a ser importantes como pasó en el último verano", sentenció.

CAZORLA: "HAY QUE IR DÍA A DÍA"

Por su parte, la base Maite Cazorla se mostró "ilusionada" ante este Premundial y con "ganas" de jugar ante Nueva Zelanda. "Al final siempre que se puede representar a España es ilusionante y es un sueño. Esperemos poder clasificarnos para el Mundial, que es el objetivo", resaltó.

"Nueva Zelanda es un equipo muy versátil, desconocido. Tiene su parte buena y su parte mala, pero lo importante es centrarnos a nosotras, en el trabajo que llevamos haciendo desde noviembre y en estos dos días que hemos tenido, y llevarnos la primera victoria", afirmó del primer rival.

Con todo, la canaria pide "ir día a día". "Al final, ahora lo importante es pensar en Nueva Zelanda y luego ya en el siguiente, que es Senegal. A partir de ahí, poco a poco, el objetivo es clasificarnos para el Mundial", sentenció la base del combinado nacional.