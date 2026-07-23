MGS Seguros patrocinará a la selección española de baloncesto hasta 2030. - FEB

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y MGS Seguros han alcanzado un acuerdo por el que la aseguradora se incorpora como patrocinador de la selección española de baloncesto hasta 2030, informa la Federación Española de Baloncesto (FEB) en un comunicado.

MGS Seguros acompañará inicialmente a la selección femenina en la Gira 'Volvemos a Soñar', que jugará en Tenerife y Zaragoza durante el próximo agosto. La marca estará presente en la equipación de entrenamiento, en los partidos de preparación y en los soportes de pista durante los encuentros.

A partir del 1 de enero de 2027 -coincidiendo con el 120 aniversario de MGS Seguros- la aseguradora ampliará su vinculación con la FEB para pasar a patrocinar también a la selección masculina y al resto de categorías de formación.

El acuerdo refuerza la apuesta de MGS Seguros por el baloncesto, tras su vinculación durante la última temporada con clubes de referencia como Movistar Estudiantes y Valencia Basket. Con esta colaboración, la aseguradora trata de impulsar su apuesta por el crecimiento de marca, reforzando así el respaldo a su red de distribución.

La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, expresó su deseo por que sea el primer paso de una "unión sólida". "Me hace especial ilusión este acuerdo por tener a nuestro lado a una empresa líder en su sector, y una entidad que lleva tiempo apostando por el baloncesto en clubes de nuestras competiciones", manifestó.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo y director general de MGS Seguros, Joan Querol, se declaró "muy satisfecho" de iniciar esta nueva etapa junto a la FEB. "Su trayectoria, su compromiso con la promoción del baloncesto y los valores que transmite dentro y fuera de la competición reflejan una forma de entender el deporte con la que nos sentimos plenamente identificados. Iniciamos esta colaboración con la convicción de que, juntos, podremos desarrollar un proyecto sólido, duradero y beneficioso para ambas organizaciones", comentó.