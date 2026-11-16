Miguel Méndez: "Buscamos seguir ascendiendo peldaños, cada día vamos mejor"

Miguel Méndez durante un entrenamiento de la selección femenina de baloncesto - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, recordó que Croacia, a la que visitan este martes en el cierre de la ventana de noviembre de la fase de clasificación para el Eurobasket de 2027, es el rival que auguraban "más fuerte" del grupo y que cuenta con "cinco jugadoras muy importantes", por lo que necesitarán seguir "ascendiendo peldaños".

"Croacia es el rival que creíamos más fuerte del grupo, pero al final Bulgaria ha hecho dos muy buenos partidos y parece que desdibujó un poco el planteamiento inicial. Creo que es un equipo con cinco jugadoras muy importantes, un equipo muy de uno contra uno, con jugadoras muy conocidas en España, algunas de Euroliga", detalló Méndez en declaraciones facilitadas por la FEB.

El técnico gallego no esconde que esta visita a Porec "es el partido, a priori, el partido más difícil fuera de casa". "Por lo tanto, nosotros buscamos seguir ascendiendo peldaños y no nos quedamos en que hemos jugado mejor el segundo día que el primero y que hemos jugado mejor el tercero que el segundo, y en eso estamos trabajando", apuntó.

"El equipo creo que llega bien y cada día vamos mejor. Tenemos un entrenamiento más, un día de descanso más, trabajo de video, de tratar de coger cada vez más bagaje táctico. Nos falta tener el punto de presión, de amenaza, y ahora que tenemos dos victorias no queremos relajarnos, queremos acabar bien esta ventana y ganar este partido", sentenció Méndez.

Por su parte, la ala-pívot Paula Ginzo advirtió que Croacia es ahora "el rival más fuerte" porque ya han ganado a Chequia y Bulgaria, y "es lo único" que les queda "por ganar". "Sabemos que no es fácil. Nos hemos enfrentado muchas veces a Croacia, aunque igual es una Croacia un poco diferente, tiene una nacionalizada (Khadijiah Cave) diferente, y también es en su caso que sabemos que el factor cancha influye", indicó.

"Creo que estamos preparadas dentro del tiempo que hemos tenido para entrenar, pero el equipo está mucho mejor que al principio de la concentración. Como siempre dice Miguel, ganar es el único objetivo, a veces hay que ganarlo en el barro, un 'poquito' peor, como vimos contra la República Checa. Hemos visto que contra Bulgaria hemos dado un 'pasito' adelante, solo esperamos y creemos que podemos dar otro 'pasito más adelante', ojalá sea así", subrayó.