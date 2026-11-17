Miguel Méndez gesticula durante el Croacia-España de clasificación para el Eurobasket 2027 - ALBERTO NEVADO

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, celebró "la imagen y el cómo" de la victoria de este martes a domicilio ante Croacia por 72-91 que les acerca "mucho" ya al Eurobasket del año que viene y volvió a elogiar a un grupo "de mucho talento y una mentalidad fantástica" y con gran predisposición a todo lo que se les propone.

"Estamos contentos de la imagen, del cómo y muy contentos también de llevar las tres victorias que nos acercan mucho a la clasificación para el Europeo", señaló Méndez tras el triunfo en Porec en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El técnico recalcó que están "todos muy contentos" con el trabajo que están haciendo el grupo de jugadoras. "Es una maravilla entrenarlas, porque cuando tienes un grupo de jugadoras, independientemente de los nombres que haya, que les da igual lo que pidas porque te lo dan. Les dices vamos a hacer esto y lo intentan, vamos a defender así y lo intentan", expresó.

Por este motivo, el gallego ve "hay algo muy chulo en los últimos años" de cara al futuro por contar con "un grupo de jugadoras con mucho talento y con una mentalidad fantástica". "Estamos muy contentos, aunque seguro que cometiendo errores", indicó.

Sobre la victoria en Croacia, Méndez considera que estuvieron "en algún momento regular" en aspectos defensivos, pero que sus jugadoras sacaron "el talento que tienen en los momentos importantes". "Muy bajo presión hemos metido muchas cuando ellas jugaban un poco al fallo en defensa, dejándonos tirar", remarcó.