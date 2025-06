Miguel Méndez: "No hay en el Eurobasket ningún equipo parecido a ese nivel físico que tiene Francia"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha subrayado este jueves que "no hay ningún equipo" del Eurobasket "parecido a ese nivel físico que tiene Francia", en la víspera de que España juegue contra las francesas en la primera semifinal del torneo sobre la cancha del Estadio de la Paz y la Amistad, en El Pireo (Atenas, Grecia).

"Yo creo que no hay ningún equipo parecido a ese nivel físico que tiene Francia. Es verdad que le falta el talento de jugadoras como Johannès o algunas de las que faltan. Faltan esas canastas fuera de guion, pero es un equipo en cambio muy atlético, muy físico, con un trabajo defensivo al balón y en general las situaciones de uno contra uno que es muy difícil jugar contra eso", dijo a los medios de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Dar dos pases seguidos a todos los equipos les cuesta y yo creo que solamente Turquía ha tenido opción de reducir esa capacidad física por la jugadora americana nacionalizada, que es donde en ese par salían perdiendo siempre y les dio mucha vida durante todo el partido", añadió Méndez.

"Los demás equipos, los demás mortales sufren esa capacidad atlética de las francesas y tenemos que estar muy concienciados de soportar eso, de no perder la paciencia, de tratar de seguir siendo verticales y agresivos en ataque, que hasta ahora incluso dentro del criterio arbitral es lo que más penalización hay. Cuando nos decidimos ir al aro o cuando los equipos deciden ir verticales al aro, se pitan muchas más faltas que entre línea y línea del 6,75", comentó el seleccionador de España sobre el arbitraje.

No obstante, sigue el buen ambiente tras haber ganado a Chequia por 88-81 en cuartos de final. "Este equipo es muy chisposo, muy alegre, muy feliz y con una energía muy buena desde el primer momento. Y ahora que estamos donde queremos estar y ese primer objetivo está cumplido, pues esa alegría sigue y me queda la duda siempre de si sujetar un poco las riendas, tirar un poco, y hemos decidido que no. Hemos decidido ser felices hasta que llegue el momento del partido", concluyó Méndez.