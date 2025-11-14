Miguel Méndez: "Saliendo así en marzo en el primer partido nos podemos complicar mucho la vida"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha avisado de que "saliendo así en marzo en el primer partido" del Premundial, sus pupilas se podrían "complicar mucho la vida", a rebufo de su derrota por 61-77 frente al combinado de Italia en el inicio del Torneo Internacional de La Línea de la Concepción (Cádiz).

"Saliendo así en marzo en el primer partido nos podemos complicar mucho la vida y todos lo tenemos claro. Con lo cual, pues toca jugar juntas, compartir más y estaremos mejor el domingo. Yo creo que somos un equipo y lo hemos demostrado en estos tres años, un equipo muy colectivo tanto en defensa como ataque", declaró Méndez este viernes a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Todos tenemos que estar mejor, desde el 'staff' a la última jugadora, y jugar más en equipo tanto en defensa como ataque. A partir del uno contra uno defensivo, las primeras ayudas y ayudar a la que ayuda ha de ser como ha sido hace cuatro meses un mantra. Y como digo, estoy seguro que lo recuperaremos porque todas las jugadoras están por la labor", añadió el seleccionador de España.

"No tiene mucho que ver con el nivel de otro equipo. Es verdad que con un equipo diferente te puedes recuperar antes. Pero creo que ha sido cosa nuestra todo, el primer cuarto ha marcado totalmente el partido en cuanto a diferencia de energía. A partir de la diferencia de energía ofensiva y defensiva, vienen que se te escapa la mano de las manos, que los tiros abiertos no los metes y que ellos meten todas", lamentó.

"Eso es producto más de la energía de lo que nosotros queremos hacer y no hemos podido. Yo creo que tenemos que ponernos en los éxitos del verano, que han venido de trabajar desde la humildad, desde la defensa, el trabajar todas juntas, el compartir el balón y el defender ayudando y ayudando a la que ayuda", argumentó Méndez desde el municipio gaditano.

"Nos ha faltado un poco de energía en esto y ellas a pesar de tener bajas muy importantes, porque tienen dos bajas sobre todo, Zandalasini y Francesca Pan, que son muy importantes para ellas, han superado mentalmente esas bajas y nosotros hemos jugado un poco como con el residuo del verano. Creo que tenemos que ponernos un poquito más, que lo vamos a hacer seguro, vamos a estar mejor seguramente el domingo y vamos a preparar mejor lo que lo que tenemos en marzo", concluyó.